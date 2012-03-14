به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در پیامی فرارسیدن بهار طبیعت و سال نو 1391 هجری شمسی به جامعه دانشگاهی استان تبریک گفت.

پروفسور محمد مهدی خدایی در این پیام خود آورده است: نو شدن مهم‌ترین مفهومی است که از بهار به ذهن ما می‌رسد عید نوروز آغاز بهار و سر زندگی طبیعت و موسم دوباره شکفتن است، نوروز، عید شکوفایی، پویایی، بالندگی، نوخواهی و نواندیشی است.

در ادامه این پیام می خوانیم: نوروز از پدیده ها و الطاف بزرگ الهی است، راز ماندگاری و جاودانی این آیین خجسته و اصیل ایرانی، پیوند آن با سرشت و ذات انسانی است که دین مبین اسلام نیز جلوه هایی از معرفت دینی را در آن به ارمغان گذاشته است. نوروز یعنی نو شدن، پاک شدن، تولد دوباره و به استقبال خوبیها و زیبایی ها رفتن، نوروز معرف فرهنگ عظیم باستانی ایرانیان است.

خدایی در پایان این پیام می افزاید: در پایان به حضور گرانمایه گان اساتید، دانشجویان و کارکنان این عید خجسته را تبریک گفته و از آستان حضرت احدیت مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی این دانشگاه دانش بنیان مسالت می نمایم.

ترویج سنت های منطبق بر عقل بشر در عصر حاضر مشکلی ایجاد نمی کند

ترویج و نشر سنت هایی که منطبق بر عقل بشر در عصر حاضر است مشکلی ایجاد نمی کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به تکنیک های ارتباطی عصر حاضر، افزود: ترویج و نشر سنت هایی که منطبق بر عقل بشر در عصر حاضر است مشکلی ایجاد نمی کند.

منکرسی گفت: سنت هایی که از قبل به انسان ها می رسد باید با عقل منطبق نماید و چنانچه عقل حکم به انجام آنها نمود که زیانی برای جامعه نداشته باشد می توان چنین سنت هایی را بکار گرفت و در زندگی پیاده نمود.

وی با اشاره به حضور با صلابت و با شکوه مردم استان به ویژه قشر فرهنگیان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جای بسی خوشحالی و امید است که فرهنگیان دلسوز با حضور حداکثری خود حماسه های عظیمی را در تاریخ های بیست و دوم بهمن ماه و دوازدهم اسفند ماه سالجاری آفریدند و بیش از پیش پایه های انقلاب اسلامی را مستحکم تر نمودند.

برگزاری نمایشگاه "رایحه بهار" در آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه

به مناسبت فرارسیدن بهار و نوروز باستانی، مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره 22 خواهران کرمانشاه با هدف انتقال سنت اصیل و دیرینه، چیدن سفره هفت سین به نسل امروز اقدام به برپایی نمایشگاهی با عنوان رایحه بهار در محل مجتمع شهید آوینی نمود.

نمایشگاه رایحه بهار با ارزش گذاری به آیین نوروز به عنوان میراث گرانقدر ایرانیان و تعمق در تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین و احیاء این سنت باستانی و فرهنگ ارزنده، فلسفه هفت سین را به کودکان و نوجوانان انتقال می دهد.

براساس این گزارش، این نمایشگاه که مورد استقبال خوب و پرشور بازدیدکنندگان واقع گردیده، تا 27اسفندماه در دو شیفت صبح و عصر به مدت یک هفته پذیرای علاقمندان است.

فعالیتهای اداره سینمایی و سمعی و بصری کرمانشاه جهش خوبی پیدا کرده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: فعالیتهای اداره سینمایی و سمعی و بصری این اداره نسبت به گذشته جهش بهتری پیدا کرده است.

حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری از گستردگی بالایی برخوردار است و نیاز است توجه ویژه ای به فعالیتهای این حوزه شود.

وی گفت: امروز فعالیتهای سینمایی نقش مهمی در تحولات فرهنگی دارند و بیشترین مخاطب مردم امروز حوزه سمعی و بصری و فعالیتهای این حوزه است لذا تدوین برنامه های مناسب در این زمینه از ضروریات جامعه ماست.

آفتابی در پایان گفت: اداره امور سینمایی و سمعی و بصری با همکاری مراکز دیجیتالی و انجمن سینمایی جوان تحرک بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشته اند و در این راستا فعالیتهای این حوزه در طول سال 90 بخوبی قابل مشاهده است.