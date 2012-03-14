شهرداری ارومیه در تهران پیکان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ردهبندی بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور از امروز چهارشنبه در خانه والیبال تهران و میان دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه آغاز شد. پیکان که به خاطر شکست برابر کاله از صعود به فینال این مسابقات بازماند دیدارهای مرحله رده بندی را هم با شکست آغاز کرد. شاگردان پیمان اکبری در این بازی با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شدند.
نتیجه کامل دیدار دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه در مرحله ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* پیکان تهران یک - شهرداری ارومیه 3
(21 بر 25)، (25 بر 22)،(2 بر 25) و (20 بر 25)
مرحله ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 2 از 3 برگزار میشود. دیدار برگشت دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه شنبه هفته آینده در ارومیه برگزار خواهد شد.
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