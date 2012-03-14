شهرداری ارومیه در تهران پیکان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله رده‏بندی بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور از امروز چهارشنبه در خانه والیبال تهران و میان دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه آغاز شد. پیکان که به خاطر شکست برابر کاله از صعود به فینال این مسابقات بازماند دیدارهای مرحله رده بندی را هم با شکست آغاز کرد. شاگردان پیمان اکبری در این بازی با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شدند.

نتیجه کامل دیدار دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه در مرحله رده‏بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* پیکان تهران یک - شهرداری ارومیه 3

(21 بر 25)، (25 بر 22)،(2 بر 25) و (20 بر 25)

مرحله رده‎بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. دیدار برگشت دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه شنبه هفته آینده در ارومیه برگزار خواهد شد.