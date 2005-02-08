پسمانده هاي جامد صنعتي و معدني ، ساماندهي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كميته ارتباطات و اطلاع رساني اين همايش دبير همايش و مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن ضمن بيان اين مطلب افزود: با مديريت و ساماندهي پسمانده هاي جامد صنعتي و معدني مي توان براي بازيافت و يا استفاده مجدد از آنها برنامه جامعي را در كشور بدين منظور تهيه كرد.

مهندس شاهين محمد نژاد ادامه داد: بر اين اساس و با برنامه ريزي در حال انجام جهت مديريت مناسب اين پسمانده ها و سرمايه گذاري جهت ايجاد حمايت از توسعه صنايع بازيافت، عملا اين ثروت ارزشمند به عنوان بخشي از منبع تامين هزينه فعاليتهاي زيست محيطي صنايع مورد توجه قرار مي گيرد.

دبير اين همايش گفت: تهيه لايحه مديريت پسمانده ها منجر به تصويب قانون مديريت پسمانده ها در مجلس شوراي اسلامي شده است كه با تهيه آيين نامه اجراي آن پسمانده هاي جامد صنعتي و معدني مديريت و ساماندهي مي شود.

محمد نژاد افزود: بدين ترتيب شرايط اوليه براي كاهش حجم پسمانده هاي صنعتي و پسمانده هاي ويژه و همچنين بازيافت و دفع اصولي آنها فراهم خواهد شد.

همايش اقدامات و دستاوردهاي زيست محيطي بخش صنعت كشور روزهاي 12 و 13 اسفند ماه با همكاري دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن كشور ، سازمان محيط زيست ، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران برگزار مي شود.