اولین کارگاه تخصصی نماز در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه تخصصی نماز در امامزاده محمد "گنبد خشتی" مشهد با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی، برگزار می شود.

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار داشت: اولین کارگاه تخصصی نماز با حضور 400 نفر ازخادمین و هیئت امنای بقاع متبرکه استان، پنج شنبه 25 اسفندماه در مشهد برگزار می شود.

محمدفتحی اظهارکرد: هدف از برگزاری این کارگاه برگزاری باشکوه نماز جماعت در بقاع متبرکه است.

به گفته وی، اولین همایش تخصصی نماز، صبح روز پنج شنبه از ساعت 8 لغایت14ظهر با سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد، مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی و حجت الاسلام سعید آخوندی، مسئول فرهنگی اوقاف و امورخیریه استان برگزار می شود.

افتتاح هتل وقفی احسان در مشهد

هتل آپارتمان وقفی احسان با حضور قائم مقام سازمان اوقاف و امورخیریه فردا در مشهد افتتاح می شود.

هتل آپارتمان احسان در بلوار شیرودی مشهد در زمین موقوفه واقع شده است که فردا 25 اسفند با حضور تقی رضایار قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه افتتاح می شود.

براساس این گزارش، ساختمان این هتل با مساحت1800 مترمربع در 8 طبقه مشتمل بر 4 باب آپارتمان، یک باب سوئیت و 39 باب اتاق مجهز به تمام سیستم های مورد نیاز، بنا شده است.

این هتل ظرفیت 166 نفر را داراست که به طور همزمان می تواند پذیرای این تعداد باشد.

عملیات احداث هتل احسان مشهد 10 سال به طول انجامیده که با پیگیری های بنیاد توسعه و عمران موقوفات و مشارکت دفتر فنی سازمان اوقاف و امورخیریه به اتمام رسید.