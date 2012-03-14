به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر چهارشنبه از قسمت های مختلف زندان قزل حصار از جمله مراکز مشاوره وروان درمانی، مراکز اسکان زندانیان، سالن اجتماعات، دار القرآن، مرکز پذیرش و مجتمع فرهنگی در حال احداث زندان بازدید به عمل آمد.



وی ضمن اینکه وضعیت موجود زندان قزل حصار را در زمینه اصلاح و تربیت زندانیان مطلوب ارزیابی کرد، اظهار داشت: بدون شک از اینکه افرادی را در زندان می بینیم ناراحت و متأثریم؛ اما امیدوارم کسانی که به هر دلیل در این مکان هستند آن را فرصتی بدانند برای تامل در زندگی فردی و اجتماعی و از آن برای تنبه و بهتر زندگی کردن و کمک به جامعه استفاده کنند.



وی با بیان اینکه تمامی موقیعت هایی که انسان در آنها گرفتار می شود می تواند موقعیتی برای خودسازی باشد، ابراز امیدواری کرد تا مددجویان با بهره جستن از فعالیت های اصلاحی و تربیتی زمینه بازگشت سعادتمندانه خود را به بستر اجتماع آماده کنند.



رجبی همچنین از اقدامات گوناگون بخش های مختلف عمرانی، از جمله بهسازی و بازسازی و تعمیر جاده قزل حصار و ایجاد پل عابر پبادده در این جاده قدردانی و خواستاراستفاده از فناوری نوین حفاظتی، امنیتی ایمنی و آتش نشانی و اولویت اورژانس را در زندان قزل حصار خواستار شد.



وی تصریح کرد: استانداری نیز تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم خواهد آورد.