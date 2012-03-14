اهدا اعضا بدن بیمار مرگ مغزی/راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیمار که در بیمارستان شهید بهشتی قم بستری بود پس از تشخیص مرگ مغزی و اخذ رضایت ولی جهت پیوند اعضا به تهران منتقل شد.



بیمار پسر جوانی ۲۸ ساله به نام ماهر زینی وند بود که چندی پیش براثر برق گرفتگی به مدت ۴ روز در بخش مراقبت‌های ویژه icu این بیمارستان بستری بود.



پس از تشخیص مرگ مغزی برای این بیمار، موضوع اهدا اعضا با خانواده این فرد مطرح شد و با موافقت والدین مراحل انتقال از قم به بیمارستان شریعتی تهران جهت پیوند اعضا فراهم شد.



با پیوند اعضای این بیمار تعدادی بیمار نیازمند حیاتی دوباره می‌یابند



از ابتدای امسال تا کنون ۶ مورد بیمار مرگ مغزی جهت پیوند به مراکز پیوند اعضا منتقل شدند.



راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی قم



این بخش که یکی از مجهز‌ترین بخش‌های همودیالیز کشور به شمار می‌رود در فاز نخست با ۴ تخت و در یک نوبت به بیماران اورژانسی و تحت نظر این بیمارستان خدمات همودیالیز ارائه می‌کند.



برای تجهیز و راه اندازی این بخش بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال از محل خیرین هزینه شده است.



در حال حاضر ۱۱۶ تخت در ۵ مرکز درمانی کامکار، گلپایگانی، علی بن ابیطالب، شهید بهشتی و ولیعصر به بیماران کلیوی خدمات ارائه می‌کنند.



درخشش دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره قرآنی علوم پزشکی کشور



در این مسابقات که به مدت سه روز و با حضور ۴۵۰ شرکت کننده در دو بخش کارکنان و اساتید و در دو قسمت بانوان و آقایان در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد که در پایان ۱۱۰ نفر از برگزیدگان در ۱۰ رشته و در دو بخش بانوان و آقایان کارمند و استاد مورد تجلیل قرار گرفتند.



حورا حچیمی کارمند حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم و زینب یاوری عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم در جایگاه نخست این رقابت‌ها قرار گرفتند.

همچنین خانم حسینی فر کارمند بیمارستان الزهرا (س) در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم و محمد رسول مهدوی کارمند حوزه روابط عمومی دانشگاه در رشته ترتیل قرآن کریم چهارم شدند.



حضور اورژانس در مانور آمادگی طرح نوروزی



مرکز اورژانس ۱۱۵ قم با شرکت در مانوری، آمادگی و توانایی‌های خود را در خصوص طرح نوروزی ۹۱ به معرض نمایش گذاشت.



در این مانور که صبح امروز در مرکز راهنمایی و رانندگی استان در ابتدای شهرک پردیسان انجام شد نیروهای اورژانس ۱۱۵، پلیس راه و آتش نشانی آمادگی خود را سنجیدند.



طرح نوروزی ۹۱ که از ۲۵اسفند ماه شروع و در ۱۴فروردین خاتمه می‌یابد.



با هدف متمرکز کردن امکانات درمانی و امنیتی برای مسافرین نوروزی درسطح جاده‌های مواصلاتی کشور اجرا می‌شود.



مرکز اورژانس ۱۱۵ قم در طرح نوروزی سال ۱۳۹۰ موفق به کسب رتبه دستگاه بر‌تر امدارسانی استان در طرح نوروزی از سوی استانداری قم شده است.