به گزارش خبرنگار مهر محمد حسینی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تالار مرکزی مهر شیراز افزود: پروژه های متعددی طی دولت نهم و دهم اجرایی شده و تعدادی نیز در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان دولت دهم بخش زیادی از آنها به بهره برداری برسد و بخشی دیگر نیز در دهه فجر سال 91 افتتاح می شود.

وی تاکید کرد: امروزه دنیا شیفته فرهنگ، ادب و هنر ایرانی است و دست اندرکاران باید تولیداتی داشته باشند که علاوه بر تامین نیازهای داخلی نگاه جهانی نیز به آن معطوف شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: سال 91 فرصت طلایی و بزرگی برای کشور خواهد بود زیرا بسیاری از پروژه های تاثیرگذار در بخش فرهنگ و هنر اجرایی و افتتاح می شود.

حسینی با بیان اینکه طی دولتهای نهم و دهم فعالیت های گسترده ای در مباحث سخت افزاری بخش فرهنگ و ادب کشور انجام شده یادآور شد: از سال 84 تا 90 حدود 26 مجموعه فرهنگی و هنری در استان فارس دایر شد؛ طی همین مدت در بخش کتابخانه ها نیز 14 کتابخانه ساخته شده در حالی که تا قبل از آغاز فعالیت دولت نهم تعداد کتابخانه فارس 12 تا بوده است.

وی با تاکید بر توجه به مباحث و فعالیت های قرآنی نیز تصریح کرد: در سال آینده بودجه مناسبی در حدود 218 میلیارد تومان به مباحث قرآنی اختصاص خواهد یافت که به دستگاههای مختلف تزریق می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات معمول وزارتخانه، مباحث دیگر نیز از جمله فعالیت ها و حضور بخش خصوصی و حضور آنان در این پروژه ها باعث سرعت بخشی به روند اجرایی پروژه ها خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: فرهنگ و هنر ما در دنیا حرفهای فراوانی برای گفتن دارد و جوانان ما نیز از این فعالیت ها بی بهره نیستند و امروز وظیفه ماست که با حمایت و آماده کردن زیر ساخت ها شاهد حضور و فعالیت های گسترده جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی و هنر جهان باشیم.