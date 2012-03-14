دغدغه اصلی مهدهای کودک زنجان، استیجاری بودن ملک است

به گزارش خبرگزاری مهر، توران کاظمی افزود: اجاره‌ای بودن ملک مهدکودک، باعث می‌شود که مسئول واحد نتواند به طور کامل استانداردها را پیاده‌سازی کند، برای مثال شیرآلات دستشویی باید چشمی باشد، لذا اجاره‌ای بودن ساختمان باعث می‌شود مدیر مهد، رغبت به صرف هزینه جانبی نکند.

وی، دلیل بروز بیش ۶۰ درصد از مشکلات جانبی در مهدکودک‎‌های کودک را، اجاره‌ای بودن آن دانست و ابراز کرد: بسیاری از مشکلاتی که گریبان‌گیر مربیان، مدیران و نیز کودکان مهدهای کودک می‌شود از جمله اسباب‌کشی‌های پی در پی، صرف هزینه‌های هنگفت و نیز عدم رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی بهزیستی به دلیل اجاره‌ای بودن محل مهدکودک است.

کاظمی به اجباری شدن لباس فرم برای کودکان پیش‌دبستانی اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال ۸۹، پس از جلسه‌های متعدد با کارشناسان کودک این نتیجه حاصل شد که بهتر است کودکان پیش‌دبستانی با لباس فرم در مهد حاضر شوند، چرا که ممکن است بعضی خانواده‌ها توان خرید لباس‌های متنوع و گران‌قیمت را نداشته باشند.

کاظمی ادامه داد: لباس فرم کودکان، باید رنگ روشن، خوش‌دوخت و زیبا باشد، تا هم در روحیه خود کودک و هم سایر کودکان و مربیان تأثیر مثبتی داشته و باعث ایجاد نظم در برنامه و پوشش او شود.

کاظمی افزود: یکی دیگر از اقدامات بهزیستی استان طی یک سال گذشته، الزامی شدن حضور روان‌شناس کودک در مهدهای استان است چرا که حضور این کارشناسان می‌تواند به تربیت هرچه بهتر کودکان و نونهالان کمک شایانی داشته باشد.

نشاط کارکنان لازمه رشدو بهره وری در ادارات است

نشاط کارکنان لازمه رشدو بهره وری در ادارات است

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: وجود نشاط در سیستم اداری لازمه رشد و رسیدن به بهره وری در ادارات و سازمانهاست.

عباسعلی خلدی وجودیک کارمند متعهد را برای سازمان بسیار ارزشمند عنوان نمود و افزود: تجربه نشان داده است که یک سازمان فقط با اتکا به فعالیت و انگیزه بالای کارکنان می تواند موفق باشد.

وی افزود: وجود نشاط در محیط کار و داشتن انگیزه لازمه رشد و بهبود سطح ارائه خدمات است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان موضوع بهره وری و ارتقاء آن در سازمانها را مهم ارزیابی کرد و افزود: داشتن روحیه شاد و مقاوم در بین کارکنان سازمانها نه تنها میزان بهره وری را افزایش می دهد بلکه باعث می شود آنها ساعات زندگی خود را هم با روحیه بهتر بگذرانند.

خلدی ضمن تقدیر از حضور کارکنان در اتاق وی جهت تبریک مراسم چهارشنبه سوری اظهار داشت: هرگونه فعالیت شادی بخش در سازمان مبتنی بر اهداف سازمانی قابل پذیرش و انجام است.

وی در پایان از حمایت همه جانبه از طرحها و برنامه های حوزه بانوان خبر داد و یادآور شد ایجاد نشاط، کسب آگاهیهای اجتماعی و گسترش بهداشت روانی می تواند گره گشای بسیاری از رکودها در سازمانها باشد.