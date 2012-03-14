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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

لیگ برتر والیبال/

سایپا یک گام به قهرمانی نزدیک تر شد

سایپا یک گام به قهرمانی نزدیک تر شد

تیم والیبال سایپای البرز با پیروزی برابر کاله در دیدار رفت مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر باشگاه‏های کشور یک گام به قهرمانی این رقابت‎ها نزدیک‎تر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز دیدار رفت تیم‌های سایپای البرز و کاله آمل در سالن انقلاب کرج برگزار شد که طی آن تیم میزبان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد. نتیجه کامل این بازی به این شرح است:

* سایپای البرز 3 - کاله آمل یک
(25 بر 20)، (25 بر 18)، (17 بر 25)، (25 بر 23)

مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‏شود. دیدار دوم تیم‎های کاله و سایپا شنبه هفته آینده در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‎شود. سایپا در صورت پیروزی در آن بازی قهرمان این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور خواهد بود در غیر این صورت دیدار سوم که 29 اسفندماه در کرج برگزار می‎شود، تعیین کننده قهرمان خواهد بود.

کد مطلب 1560394

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