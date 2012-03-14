سایپا یک گام به قهرمانی نزدیک تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز دیدار رفت تیم‌های سایپای البرز و کاله آمل در سالن انقلاب کرج برگزار شد که طی آن تیم میزبان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد. نتیجه کامل این بازی به این شرح است:

* سایپای البرز 3 - کاله آمل یک

(25 بر 20)، (25 بر 18)، (17 بر 25)، (25 بر 23)

مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‏شود. دیدار دوم تیم‎های کاله و سایپا شنبه هفته آینده در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‎شود. سایپا در صورت پیروزی در آن بازی قهرمان این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور خواهد بود در غیر این صورت دیدار سوم که 29 اسفندماه در کرج برگزار می‎شود، تعیین کننده قهرمان خواهد بود.