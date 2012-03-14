سایپا یک گام به قهرمانی نزدیک تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز دیدار رفت تیمهای سایپای البرز و کاله آمل در سالن انقلاب کرج برگزار شد که طی آن تیم میزبان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد. نتیجه کامل این بازی به این شرح است:
* سایپای البرز 3 - کاله آمل یک
(25 بر 20)، (25 بر 18)، (17 بر 25)، (25 بر 23)
مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 2 از 3 برگزار میشود. دیدار دوم تیمهای کاله و سایپا شنبه هفته آینده در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار میشود. سایپا در صورت پیروزی در آن بازی قهرمان این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور خواهد بود در غیر این صورت دیدار سوم که 29 اسفندماه در کرج برگزار میشود، تعیین کننده قهرمان خواهد بود.
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