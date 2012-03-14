110 شرکت مشاوره ای تولید کشاورزی در مازندران تشکیل شد

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی ، مجری فعالیت تصدی گری کشاورزی است.

وی افزود: در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شاغل کشاورزی به بخش خصوصی تاکنون مراکز خدمات جهاد کشاورزی برخی شهرستانها به شرکت های فنی مشاوره ای تولید واگذار شد و علاوه بر این صدور برخی مجوزهای تولید محصولات کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شده است.

وی خواستار تعامل، همکاری و هماهنگی بیشتر سازمان نظام مهندسی و شرکت های خدمات فنی مشاوره ای تولید و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها شد.

کاوه افزود: نظام مهندسی جامع ترین تشکل بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و به صورت غیردولتی براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.

