به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: به منظور تامین میوه‌ مورد نیاز ایام پایانی سال و در جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف ‌کنندگان 900 تن میوه ذخیره شده طرح تنظیم بازار نوروز 91 در بیش از 106مرکز فروش استان خراسان جنوبی از فردا آغاز می شود.

علیرضا جمیع افزود: 450 تن سیب از نوع زرد و قرمز و 450 تن پرتقال تامسون و والنسیا با نرخ مصوب در شبکه توزیع قرار می گیرد.

وی هدف اصلی از توزیع این میوه‌ها را تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌های بی ‌رویه و غیر منطقی در بازار دانست و ادامه داد: این مقدار میوه در استان تاثیر بسزایی در کاهش قیمت آن خواهد داشت‌.

جمیع بیان کرد: مهم ‌ترین هدف و اولویت سازمان، جلب رضایت مردم و رفاه و امنیت شهروندان است و امیدوار هستیم که در این راستا بتوانیم انجام وظیفه کنیم تا مردم بدون داشتن مشکل به خرید بپردازند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص توزیع این میوه در شهرستان‌ها نیز گفت: میوه های طرح تنظیم بازار در شهرستانهای بیرجند، قاین و فردوس در انبارها و سردخانه‌ها ذخیره سازی شده و سهمیه سایر شهرستانها از فردا در تمام شهرهاستانهای استان (شهر و بخش) بصورت روزانه حمل می شود تا به‌ طور مناسبی توزیع خواهد شد.

فروش اینترنتی میوه شب عید به قیمت تنظیم بازار

جمیع با بیان اینکه تمهیداتی با اداره کل پست استان اندیشیده شده که بخشی از این میوه‌ها را شهروندان بتوانند به صورت اینترنتی نیز خریداری کنند، افزود: ماموران این اداره کل از طریق دو آدرس اینترنتی که در اختیار شهروندان گذاشته می شود و یا با تلفن 193 سفارش میوه را قبول می کنند و درب منزل شهروندان به قیمت واحد صنفی تحویل می دهند.

وی در خصوص قیمت میوه های تنظیم بازار برای مصرف کننده عنوان کرد: قیمت سیب زرد و قرمز کیلویی ۱۴هزار ریال و دو نمونه پرتقال تامسون و والنسیا ۱۰هزار و ۵۰۰ریال تعیین شده است.

جمیع در خصوص نظارت بر توزیع میوه ها گفت: بازرسان سازمان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر نرخ‌های عرضه شده و فاکتورهای خریداری شده به شدت و با هرگونه تخلف برخورد و متخلفان را به سازمان تعزیرات معرفی می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را با شماره ۱۲۴گزارش نمایند.

وی همچنین افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و نوروز 90 و افزایش تقاضای محصولات پروتئینی به ویژه گوشت گاو وگوساله منجمد و مرغ از طرف هم استانی‌ها، توزیع گسترده‌ این اقلام در نمایشگاه‌های بهاره در حال توزیع است.

جمیع در خصوص توزیع مرغ منجمد اظهار داشت: با برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته از طرف این سازمان از ماه‌های گذشته، نیازسنجی و مقدار قابل توجهی مرغ توسط مباشرین خریداری و در سردخانه‌های سراسر استان ذخیره ‌سازی شده که با قیمت هر کیلو 31هزار ریال در حال توزیع است.

کارگاه آموزشی ثبت مالکیت صنعتی و برند تجاری در بیرجند برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ثبت مالکیت های صنعتی و برند تجاری به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با مفاهیمی چون علامت تجاری، نقش و چگونگی ثبت آن، مفهوم برند، قانون ثبت اختراعات و نیز قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی آشنا می شوند.

مهدی ماهگلی در خصوص ضرورت برپایی چنین دوره آموزشی، افزود: علامت تجاری، یک طرح یا علامت مشخصه است که کالاهای تولید شده یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص یا بنگاه اقتصادی را از کالاها یا خدمات شخص یا بنگاه اقتصادی دیگر متمایز می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی در تولید محصولات پایه کشاورزی نظیر زعفران، زرشک و عناب دارای جایگاه ویژه ای در سطح جهان است، ضرورت دارد تا تولید کنندگان و به خصوص صادرکنندگان در زمان صدور این محصولات به مقوله ثبت برند ایرانی(خراسان جنوبی) توجه ویژه ای داشته باشند.

ماهگلی اظهار داشت: امروز تقریبا در تمام کشورهای جهان، علایم تجاری را ثبت کرده و از آن حمایت می کنند و حتی به لحاظ حقوقی می توانند از مالکیت معنوی و تجاری کالا یا خدمات خود دفاع کنند، در حالیکه در این خصوص ما هنوز باید کارهای زیادی در این استان انجام دهیم که برپایی این کارگاه آموزشی یکروزه یکی از اقدامت مهم و اصولی در این ارتباط است.