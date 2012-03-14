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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

حسینی با مهر مطرح کرد:

دریافت اسکار از مهمترین موفقیت‌های سال جاری

دریافت اسکار از مهمترین موفقیت‌های سال جاری

شیراز – خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری موفق جشنواره ها و دریافت اسکار را مهمترین موفقیت های فرهنگی و هنری سال جاری دانست.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص دستاورد های فرهنگی وهنری سال 90 در ایران، گفت: همچون سال های گذشته جشنواره های مختلفی در کشور اجرایی شده که نشان از فعالیت بالای مجموعه فرهنگ و هنر کشور دارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری تمامی دستگاه ها همکاری مناسبی در خصوص برگزاری جشنواره های فرهنگی وهنری داشتند که جای تقدیر از این مجموعه ها دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص دریافت اولین اسکار سینمای ایران نیز گفت: دریافت این جایزه نشان از تلاش اهالی سینما است.

حسینی یادآور شد: دریافت اسکار نیز از جمله موفقیت های سال جاری در بخش هنری و سینمایی کشور بود.

کد مطلب 1560399

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