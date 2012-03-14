به گزارش خبرنگار مهر، عباس دهقان ظهر چهارشنبه در نشست شورای اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: با انتشار یک سررسید یا کتابنامه، برنامهها و اعضای شورای اسلامی سوم در استان بوشهر به همراه عملکرد آنها منتشر می شود.
وی تسریع در حل مسائل و مشکلات مردمی و توسعه شهرها و روستاها را برنامه این شورا معرفی کرد و ادامه داد: نشریه تخصصی شورای اسلامی استان شامل سه بخش اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی در سال آینده منتشر خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی استان بوشهر به راهاندازی سایت شورای استان اشاره کرد و افزود: تفاهم نامه همکاری با 10 دستگاه استان به امضا رسیده است که این تفاهمنامهها قدم موثری در پیشبرد اهداف متعالی شورا دارد.
وی از فعالیت 170 شورا در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: 9 شورای اسلامی شهرستان، 32 شورای اسلامی شهر، 23 شورای اسلامی بخش و 115 شورای اسلامی روستا در سطح استان فعالیت دارند.
دهقان از اجرایی شدن طرح آسیبشناسی شورای اسلامی در سال آینده خبر داد و گفت: چهار فرآیند این طرح نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصتها در شوراها است.
وی ادامه داد: در هفته شوراها برای نخستینبار شورای عالی و تمامی شوراهای کشور با مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مد ظله العالی)دیدار کردند که مقام معظم رهبری در این جلسه اظهار داشتند: "شوراها نباید فراتر از قانون حرکت کنند و شوراها نباید بی خاصیت عمل کنند".
وی از تدوین پیشنویس برنامه پنجم توسعه خبر داد و اظهار داشت: تدوین این چشم انداز بر اساس شرایط هر شهر و منطقه متفاوت است و افق خوبی را برای برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مناطق کشور ترسیم میکند.
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