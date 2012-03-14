55 کلاس درس در بیرجند برای اسکان مسافران نوروزی آماده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بیرجند از آمادگی ۵۵کلاس مدارس این شهرستان برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مسافران بدون مشکل اسکان یابند.

محمد علی قاسم زاده نداف، در جلسه ستاد دائمی تسهیلات نوروزی شهرستان با بیان اینکه ماموریت ستاد تسهیلات سفر ماموریتی فرا دستگاهی است، گفت: امور ستاد سفر تنها به اداره میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص ندارد بلکه همه دستگاه ها باید تلاش کنند تا این ماموریت کلان به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد و بیرجند آماده پذیرایی از مسافران نوروزی شود.

وی ادامه داد: هر سال نسبت به سال گذشته تجارب جدیدی در این زمینه کسب و نواقص گذشته برطرف می شود و تلاش خواهیم کرد امسال کمبودها را به حداقل برسانیم.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه اولین دغدغه مسافر اسکان امن است، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مسافران بدون مشکل اسکان یابند که بدین منظور تعداد 55 کلاس درس در بهترین مدارس در نقاط مختلف شهر مجهز به امکانات رفاهی آماده خدمات دهی به مسافرین نوروزی است.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات نوروزی شهرستان بیرجند با بیان اینکه تدابیری اندیشه شده است تا مسافران نوروزی قبل از سفر به صورت اینترنتی نسبت به رزرو اتاق اقدام کنند، بیان کرد: نماینده آموزش و پرورش به صورت تمام وقت در محل ستاد اسکان پاسخگوی سوالات مراجعه کنندگان خواهد بود.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه در طول ایام نوروز بازدید به صورت مداوم از مراکز اقامتی، خرید، تفریحی و ... توسط مسئولان ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان صورت خواهد گرفت، افزود: ماموران اداره بهداشت جهت جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی برای مسافران نظارت کامل بر رستوران ها، شیرینی فروشی ها و مراکز خرید خواهند داشت تا در صورت بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام شود و با متخلفان نیز برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری نیز فعالیت هایی در جهت زیباسازی مبلمان شهر برای ایام نوروز در دست اقدام دارد که علاوه بر آنها بحث نظافت شهری، پاکسازی بوستان های شهری، آماده سازی سکوهای ویژه برپایی چادر مسافرین نوروزی انجام خواهد شد و کشیک های نیروی انتظامی نیز به صورت تمام وقت در سطح شهر جهت تامین امنیت مسافرین نوروزی حضوری فعال خواهند داشت.

چاپ 50 هزار نقشه راهنمای گردشگری خراسان‌ جنوبی

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: حدود 50 هزار نقشه راهنما از مرکز استان و شهرستان‌ها را با برای نوروز 91 در استان چاپ شده که در اختیار مسافران ورودی به استان قرار خواهد گرفت.

محمد رضایی افزود: جدیدترین اطلاعات شهرهای استان شامل مراکز و جاذبه‌ های گردشگری و تاریخی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ ها در این نقشه‌ها ارائه شده است.

وی بیان کرد: 24 هزار جلد کتابچه سفر شامل اطلاعات جامع گردشگری استان و اطلاعات ضروری مسافران نیز چاپ شده است.

وی ادامه داد: یک‌ هزار و 500 لوح فشرده معرفی جاذبه‌ های تاریخی، گردشگری، صنایع دستی و سوغات محلی نیز آماده شده که این اقلام فرهنگی در ایام نوروز در مرکز استان و شهرستان ‌ها برای رفاه مسافران و گردشگران نوروزی و دسترسی آسان ‌تر آنان به جاذبه‌های گردشگری استان توزیع خواهد شد.

بازارچه‌ های صنایع ‌دستی باید برآیند اقتصادی داشته باشند

معاون صنایع ‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌ جنوبی گفت: باید سعی شود بازارچه‌های صنایع‌ دستی استان در نوروز 91 برآیند اقتصادی داشته باشند.

امیر انوری ‌مقدم خواستار برپایی هرچه پربارتر و مطلوب‌تر بازارچه‌‌های صنایع دستی و سوغات محلی در ایام نوروز شد و اظهار داشت: بازارچه‌ های صنایع ‌دستی باید باعث احیا و اشاعه فرهنگ صنایع دستی باشند.

وی تأکید کرد: در بازارچه‌ ها از فروش اقلام غیر صنایع دستی خودداری شود و عرضه سوغات، محصولات صنایع دستی هر شهرستان و دیگر شهرستان‌های استان و غذاهای سنتی صورت گیرد.

معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌ جنوبی گفت: بازارچه ‌ها باید بیمه حوادث و آتش‌ سوزی داشته باشند و ارائه آمار و اطلاعات دقیق بازارچه از قبیل میزان فروش و تعداد بازدید کنندگان حائز اهمیت است.

مرتضی عربی، معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌ جنوبی نیز با بیان برنامه‌های تخصصی تنظیم شده ستاد دایمی تسهیلات سفر، وظایف شهرستان ها را در زمینه نظارت جدی بر تاسیسات گردشگری و اهتمام در خدمات ‌رسانی به گردشگران یادآور و بر انجام هر چه بهتر وظایف ستاد تاکید کرد.

مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی نیز گفت: عملکرد هر شهرستان در پایان ستاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و شهرستان برتر معرفی می‌ شود.

علیرضا خراشادی ‌زاده آماده کردن فهرست بناهای شاخص هر شهرستان، اعلام دقیق آمار بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی و نظافت اماکن تاریخی را خواستار شد.

وی اعلام کرد: امسال راهنمایان موزه‌ها به صورت متمرکز فعالیت خواهند داشت.