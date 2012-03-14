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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

جشنواره تزئین سفره هفت سین در اردبیل برگزار شد

جشنواره تزئین سفره هفت سین در اردبیل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: اولین دوره جشنواره تزئین سفره هفت سین با شرکت 180 دانش آموز از مدارس اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری این جشنواره بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: در این جشنواره  180 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان عفت السادات و مدرسه فرهیختگان اردبیل با برپایی سفره های هفت سین متناسب با رشته های تحصیلی خود به رقابت پرداختند.

فاطمه نریمان زاده تصریح کرد: سفره های هفت سین توسط دانش آموزان رشته های معماری، الکترونیک و گرافیک تزئین، سفره آرایی و به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه سفره های تزئیت شده با زمینه تحصیلی دانش آموزان تناسب موضوعی داشت، اضافه کرد: سفره های هفت سین از آیات قرانی، مدارهای الکترونیکی و هفت سین بومی محلی برپا شد.

این مسئول با اشاره به استقبال گسترده دانش آموزان از این جشنواره مهمترین هدف آن را آموزش برنامه ریزی و کار گروهی دانست و یادآور شد: در چنین جشنواره هایی فضای قالب و سنتی مدارس متحول شده و دانش آموز تجربه متفاوتی را توشه علوم خود می کند.

نریمان زاده افزود: با برپایی برنامه های شاد و مفرح با درون مایه غنی در مدارس، می توان دانش آموزان را با فرهنگ، سنن و آداب و رسوم منطقه زندگی خود آشنا کرد.

جشنواره پخت شیرینی و غذاهای سنتی در اردبیل
 
همچنین در آستانه عید نوروز 70 دانش آموز مدرسه راهنمایی پسرانه فرهیختگان اردبیل دست پختهای خود را در زمینه کیک، شیرینی و غذاهای محلی و سنتی در قالب جشنواره ای به نمایش گذاشتند.

این جشنواره با مشارکت فعال اولیا دانش آموزان و با هدف ارتقاء روحیه و مشارکت دانش آموزان، اولیا و مربیان برگزارشد.
این دو جشنواره با معرفی نفرات برتر و با اهدای جوایز به کار خود پایان داد.
 
کد مطلب 1560416

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