جشنواره تزئین سفره هفت سین در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری این جشنواره بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: در این جشنواره 180 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان عفت السادات و مدرسه فرهیختگان اردبیل با برپایی سفره های هفت سین متناسب با رشته های تحصیلی خود به رقابت پرداختند.

فاطمه نریمان زاده تصریح کرد: سفره های هفت سین توسط دانش آموزان رشته های معماری، الکترونیک و گرافیک تزئین، سفره آرایی و به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه سفره های تزئیت شده با زمینه تحصیلی دانش آموزان تناسب موضوعی داشت، اضافه کرد: سفره های هفت سین از آیات قرانی، مدارهای الکترونیکی و هفت سین بومی محلی برپا شد.

این مسئول با اشاره به استقبال گسترده دانش آموزان از این جشنواره مهمترین هدف آن را آموزش برنامه ریزی و کار گروهی دانست و یادآور شد: در چنین جشنواره هایی فضای قالب و سنتی مدارس متحول شده و دانش آموز تجربه متفاوتی را توشه علوم خود می کند.

نریمان زاده افزود: با برپایی برنامه های شاد و مفرح با درون مایه غنی در مدارس، می توان دانش آموزان را با فرهنگ، سنن و آداب و رسوم منطقه زندگی خود آشنا کرد.

جشنواره پخت شیرینی و غذاهای سنتی در اردبیل

همچنین در آستانه عید نوروز 70 دانش آموز مدرسه راهنمایی پسرانه فرهیختگان اردبیل دست پختهای خود را در زمینه کیک، شیرینی و غذاهای محلی و سنتی در قالب جشنواره ای به نمایش گذاشتند.



این جشنواره با مشارکت فعال اولیا دانش آموزان و با هدف ارتقاء روحیه و مشارکت دانش آموزان، اولیا و مربیان برگزارشد.

این دو جشنواره با معرفی نفرات برتر و با اهدای جوایز به کار خود پایان داد.

