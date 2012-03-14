به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ادبی یاد یادگار عصر روز چهارشنبه 24 اسفند در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشتمی معاون هنری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) با استناد به آیه‌ای از قرآن در بحث یاد خداوند گفت: در بیت حضرت امام ذکر همواره جاری بود و خوشحالیم که این موضوع امروز نیز ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: اگر بناست فکر و اندیشه در جهان باقی بماند باید آن را در قالب آثار هنری ارائه کرد نه با فاصله گرفتن از اسباب اندیشه، چرا که این موضوع سبب از بین رفتن هنر می‌شود.

وی همچنین با ذکر خاطره‌ای از سفر خود به کشور شوروی با بازدید از کتابخانه لنین گفت: برایم جای سئوال بود که چگونه یک ملت با نگرش مادی بیش از 70 سال بخش وسیعی از جهان را در قالب تولید آثار هنری با اندیشه و تفکر خود آشنا کردند و از این طریق تفکر مادی خود را ترویج دادند. و به نظرم می‌رسد که شاید خلاء ما نیز وجود چنین مکانیزمی است و ما متاسفانه برای آن اندیشه‌ای نکرده‌ایم.

در ادامه محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی که حمایت مالی برگزاری این دوره از جشنواره را برعهده داشت در سخنانی نقش سید احمد خمینی را نقشی بی بدیل و بی نظیر در معرفی معنویت موجود در انقلاب اسلامی به جهان دانست و گفت: مهمترین چیزی که در انقلاب اسلامی دیده می‌شود این است که حضرت امام (ره) مجموعه راهبردهایش را برای زندگی بر مبنای دین به صورتی کاملا ملموس ارائه می کند و این مهمترین نکته‌ای است که در انقلاب امام به چشم می‌خورد و می‌توان آن را یک نقطه آغاز برای انقلابی فرهنگی دانست.

سید احسان قاضی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنان خود با اشاره به اینکه کتابهای تاریخ تمدن عصرهای گوناگون زندگی را با عنوان تاریخ به مردم معرفی می کنند گفت: تاریخ حقیقی زندگی انسان با حیات باطنی او و نه تاریخ سرگذشت هایش معرفی می شود.

وی ادامه داد: امروزه هر اقدام فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی بدون یاد و نام حضرت امام (ره) برگزار نمی شود و یاد نکردن از او و یادگارش در برنامه هایی از این دست کمال بی انصافی است.

قاضی زاده همچنین تاکید کرد: حرکت های فرهنگی مانند این جشنواره، راهکاری است برای رسیدن به رسالت تاریخی که ما از خود سراغ داریم.

در ادامه و در بخش ویژه پنجمین جشنواره ادبی یاد یادگار حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی با اهدای لوح تقدیری به مسئول دبیرخانه بنیاد مهدی آذریزدی از فعالیت ها و تلاشهای این بنیاد در زنده نگهداشتن نام و فعالیت های این نویسنده پیشکسوت تجلیل کرد.