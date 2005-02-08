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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۴۳

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان در گفتگو با "مهر" خبر داد:

كمبود تخت هاي آي.سي.يو به علت آمار بالاي حوادث ترافيكي

به دنبال انتقاد رييس انجمن بيهوشي ايران از كمبود تخت هاي بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها و بيان اين مطلب كه بيماران در كشاكش يافتن تخت " آي سي يو "توسط همراهان، در آمبولانس ها، اورژانس ها و يا روي دست همراهان خود جان مي سپارند، معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان با تاييد اين مطلب گفت: با وجود افزايش تعداد تخت هاي آي.سي.يو در بيمارستان ها در سراسر كشور ، به علت بالا بودن آمار حوادث و سوانح ترافيكي در كشور بازهم با كمبود اين تخت ها مواجه هستيم .

دكتر محمد اسماعيل اكبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با وجود اينكه تعداد تخت هاي آي. سي. يو در بيمارستان هاي تهران در دو سال اخير به ميزان 5/2 برابر و در مجموع در كشور به ميزان 2 برابر افزايش داشته است اما بازهم اين تعداد نسبت به ميزان تصادفات ترافيكي كه روزانه در كشور اتفاق مي افتد، كافي نيست.

وي با بيان اينكه همچنان بايد تخت هاي آي. سي. يو افزايش يابد چون تعداد بيماران نيازمند به اين امكانات بسيار زياد است، اظهار داشت: متاسفانه تعداد مرگ و مير ناشي از تصادفات و حوادث ترافيكي هر روز نسبت به روز قبل افزايش مي يابد.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در خصوص ميزان ضروري تعداد تخت هاي آي. سي. يو تصريح كرد: اين ميزان بستگي به تعداد آمار تصادفات دارد چرا كه در صورت نبود آماربالاي سوانح و حوادث ترافيكي ، ميزان موجود اين تخت ها در كشور بيش از حد هم است اما معتقديم كه بايد اين ميزان افزايش يابد.    

کد مطلب 156042

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