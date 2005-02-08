كمبود تخت هاي آي.سي.يو به علت آمار بالاي حوادث ترافيكي

دكتر محمد اسماعيل اكبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با وجود اينكه تعداد تخت هاي آي. سي. يو در بيمارستان هاي تهران در دو سال اخير به ميزان 5/2 برابر و در مجموع در كشور به ميزان 2 برابر افزايش داشته است اما بازهم اين تعداد نسبت به ميزان تصادفات ترافيكي كه روزانه در كشور اتفاق مي افتد، كافي نيست.

وي با بيان اينكه همچنان بايد تخت هاي آي. سي. يو افزايش يابد چون تعداد بيماران نيازمند به اين امكانات بسيار زياد است، اظهار داشت: متاسفانه تعداد مرگ و مير ناشي از تصادفات و حوادث ترافيكي هر روز نسبت به روز قبل افزايش مي يابد.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در خصوص ميزان ضروري تعداد تخت هاي آي. سي. يو تصريح كرد: اين ميزان بستگي به تعداد آمار تصادفات دارد چرا كه در صورت نبود آماربالاي سوانح و حوادث ترافيكي ، ميزان موجود اين تخت ها در كشور بيش از حد هم است اما معتقديم كه بايد اين ميزان افزايش يابد.