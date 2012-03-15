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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

"به رنگ ارغوان" حاتمی‌کیا نوروز پخش می‌شود

"به رنگ ارغوان" حاتمی‌کیا نوروز پخش می‌شود

فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا نیز در ایام نوروز از شبکه سوم سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا سال 83 ساخته شد اما پس از چند سال توقیف سرانجام در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر در سال 88 نمایش داده شد و اکران عمومی نیز سال 89 به آن تعلق گرفت.

حمید فرخ نژاد، خزر معصومی، کوروش تهامی، بهناز توکلی، رضا بابک و فرهاد قائمیان از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"به رنگ ارغوان" درباره شفق یکی از عوامل گروهک‌های سیاسی که اوائل انقلاب با به پا کردن آشوب از کشور گریخته‌اند، پس از سال‌ها تصمیم می‌گیرد برای دیدن دخترش "ارغوان" که دانشجوی دانشکده جنگلداری است مخفیانه به ایران بازگردد. یکی از مأمورین امنیتی به نام بهزاد به عنوان دانشجو وارد دانشکده شده و از تمامی امکانات مدرن امنیتی استفاده می‌کند تا با کنترل ارغوان، شفق را به دام اندازد. در این میان بین او و ارغوان رابطه‌ای عاطفی به وجود می‌آید...

این فیلم جمعه چهارم فروردین ساعت 20 از شبکه سوم سیما روی آنتن می‌رود. 

کد مطلب 1560423

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