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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

افضلی در گفتگو با مهر:

150 دهیاری در البرز درجه دار شدند

150 دهیاری در البرز درجه دار شدند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی عمرانی استاندار البرز از اخذ درجه برای 150 دهیاری فاقد درجه و بازنگری درجات دهیاریها در استان خبر داد.

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس ماده 48 مکرر آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار در چارچوب دستور العمل ابلاغی مقام عالی وزارت کشور، درجه دهیاریهای استان تعیین شد.

وی در خصوص شاخصه های تعیین درجه دهیاریها یادآور شد: وسعت روستا، جمعیت و تفریغ بودجه دهیاریها از شاخصه های این درج بندی است.

افضلی درجه دهیاریها را از درجه یک تا درجه شش اعلام کرد و گفت: درجه شش به معنی بالاترین درجه است.

افضلی در خصوص نحوه اعطای درجه گفت: 101 دهیاری که دارای عملکرد بیش از یکسال بوده اند درجه اصلی اخذ کرده و 49 دهیاری که در سال جاری تاسیس شده اند تا مشخص شدن تفریغ بودجه دارای درجه موقت یک و دو هستند.

معاون امور عمرانی استاندار البرز گفت: 150 دهیاری موجود پس از سیر مراحل قانونی در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دارای درجه شدند.

افضلی افزود: از مجموع 150 دهیاری، 83 دهیاری جدید موفق به اخذ درجه یک، 39 دهیاری درجه دو، 17 دهیاری درجه سه، شش دهیاری درجه چهار، سه دهیاری موفق به اخذ درجه پنج و دو دهیاری نیز موفق به اخذ درجه شش شده اند.

وی یادآور شد: هر دهیاری متناسب با درجه اخذ شده دارای تشکیلات و ساختار سازمانی شده و برنامه های آتی بر اساس موارد مورد اشاره هر دهیاری خواهد بود.
کد مطلب 1560429

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