150 دهیاری در البرز درجه دار شدند

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس ماده 48 مکرر آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار در چارچوب دستور العمل ابلاغی مقام عالی وزارت کشور، درجه دهیاریهای استان تعیین شد.



وی در خصوص شاخصه های تعیین درجه دهیاریها یادآور شد: وسعت روستا، جمعیت و تفریغ بودجه دهیاریها از شاخصه های این درج بندی است.



افضلی درجه دهیاریها را از درجه یک تا درجه شش اعلام کرد و گفت: درجه شش به معنی بالاترین درجه است.



افضلی در خصوص نحوه اعطای درجه گفت: 101 دهیاری که دارای عملکرد بیش از یکسال بوده اند درجه اصلی اخذ کرده و 49 دهیاری که در سال جاری تاسیس شده اند تا مشخص شدن تفریغ بودجه دارای درجه موقت یک و دو هستند.

معاون امور عمرانی استاندار البرز گفت: 150 دهیاری موجود پس از سیر مراحل قانونی در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دارای درجه شدند.



افضلی افزود: از مجموع 150 دهیاری، 83 دهیاری جدید موفق به اخذ درجه یک، 39 دهیاری درجه دو، 17 دهیاری درجه سه، شش دهیاری درجه چهار، سه دهیاری موفق به اخذ درجه پنج و دو دهیاری نیز موفق به اخذ درجه شش شده اند.



وی یادآور شد: هر دهیاری متناسب با درجه اخذ شده دارای تشکیلات و ساختار سازمانی شده و برنامه های آتی بر اساس موارد مورد اشاره هر دهیاری خواهد بود.