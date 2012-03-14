اثربخشی نظام اسلامی در گرو تقویت باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید نورالله موسوینیا عصر چهارشنبه در جمع روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: جامعه جوان ما به توسعه فرهنگ دینی و نهادینه سازی فضایل و کرامات انسانی نیاز داشته و تعیین و تبیین راههای تقویت باورهای دینی را بیش از پیش مورد توجه و تأمل متفکران و متولیان فرهنگی و دینی قرار دارد.
وی ادامه داد: فقدان راهبرد فرهنگی جامع، شفاف و منطبق با مقتضیات روز در کنار ناهماهنگی و عملکرد چند سویه دستگاههای ذیربط موجب رواج نوعی نابسامانی فرهنگی و هدر رفت سرمایههای کلان مادی و معنوی کشور شده است.
مدیر کل تبلیغات استان افزود: برخی از نهادها و سازمانها به جای انجام مأموریتهای محوله در راستای تقویت باورهای دینی و نشر و گسترش فرهنگ اسلامی به خنثی کردن فعالیتهای یکدیگر و بیاعتمادی مردم و در نتیجه کم رنگ شدن ارزشها و معیارهای اخلاقی در کشور مشغول هستند.
وی اضافه کرد: مردم استان اعم از شیعه و اهل سنت در کنار هم زندگی بسیار آرامی دارند و همواره در برابر تهدیدات دشمن مشترک، مقاومت، ایستادگی و پایداری دارند و یکی از دلایل ناکامی دشمنان اسلام و ایران اسلامی نیز همین است.
موسوی نیا به برنامههای این سازمان در راستای تقویت وحدت اسلامی اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی، اردوهای وحدت، چاپ کتاب با موضوع وحدت در اندیشه بزرگان دین و برگزاری جشنواره بینالمللی شعر تقریب بخشی از این برنامهها است.
وی به برگزاری نمایشگاه کتاب بصیرت اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه بیش از 20 هزار جلد کتاب در قالب سه هزار عنوان با همکاری انتشارات بال کبوتران و 12 انتشاراتی کشور برگزار شد که مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.
مدیر کل تبلیغات استان اضافه کرد: استان بوشهر یکی از استانهای دینی و مذهبی است که با وجود تاریخ چند هزار ساله توجه کمتری به فرهنگ دینی آن شده است و نیازمند توجه بیشتر در این موضوع است.
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