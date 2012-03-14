بازیکنان سایپا در دیدار مقابل کاله آمل کم اشتباه بودند

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا پس از پیروزی مقابل کاله امل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این دیدار از حساسیت بالایی برخوردار بود تیم ما با شناخت کامل پا به میدان گذاشته بود و با انجام یک دیدار زیبا موفق شدیم در بازی رفت فینال لیگ برتر والیبال به برتری برسیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در این دیدار کم اشتباه بودند شرایط کاملا برای یک برد مهیا بود و ما امروز نشان دادیم که می توانیم بهترین بازی ها را به نمایش بگذاریم.

نفرزاده در خصوص کاله آمل یادآور شد: کاله همیشه جزء تیم های برتر لیگ بوده است این تیم با پیروزی هایی که بدست آورده نشان داده که در بازی های بیرون از خانه خیلی خوب ظاهر می شود.

وی در پایان گفت: کار ما هنوز به پایان نرسیده یک دیدار حساس باید در آمل برگزار کنیم سعی ما این است که با انجام یک بازی خوب تماشایی کار را در آمل به پایان برسانیم.

تیم والیبال سایپای البرز موفق شد در دیدار رفت فینال لیگ برتر والیبال کشور عصر امروز با نتیجه سه بر یک از سد کاله آمل عبور کند.