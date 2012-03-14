به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بیمارستان میلاد بعداز ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی اورژانس بیمارستان اعصاب و روان میلاد عنوان کرد: با توجه به تعداد زیاد بیماران اعصاب و روان متاسفانه در چند سال اخیر شاهد رشد زیادی در زمینه افزایش تخت های روانپزشکی نبوده ایم و بخش زیادی از امکانات موجود نیز دچار فرسودگی بوده است و کمبود ردیفهای بودجه و عدم استقبال شرکتهای بیمه آنطور که باید خدمات مناسب به بیمه بیماران اعصاب وروان ارائه نشده است و بخش خصوصی نیز رغبت کافی برای این امر ندارد.

پژمان آقایی ادامه داد: در مجموعه بنیاد شهید وامور ایثارگران، 10 بیمارستان روانپزشکی وجود دارد و بیمارستان میلاد از آن جمله است که در سال 86 با 30 میلیارد ریال اعتبار اقدامات برای تاسیس ان صورت گرفت و توانستیم با در سال 88 اولین پذیرش بیمار از بیمارستان سعادت اباد را داشته باشیم.

وی ادامه داد: با تلاش مدیران بنیاد شهید وامور ایثارگران طی این دو سال اقدامات خوبی در جهت تجهیز و بهسازی این مجموعه صورت گرفت که از آن جمله می توان به افتتاح اورژانس اشاره کرد.

آقایی اظهار داشت: در مرحله اول با اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار، ساخت اورژانس آغاز خواهد شد و هم اکنون نیز این بیمارستان با ظرفیت 64 تخت روانپزشکی، 57 بیمار جانباز را تحت درمان دارد.

این مسئول اعلام کرد: اورژانس این بیمارستان با وسعت یک هزار متر مربع بیماران اعصاب وروان را به صورت تخصصی پذیرش می کند البته این اورژانس تجهیزات و آمادگی پذیرش بیماران دیگر را نیز دارد.

وی افزود: با توجه به وجود تنها دو بیمارستان در شهر شهریار و در نتیجه ترافیک بالای اورژانس آنها سعی ما بر این بوده است که با ساخت اورژانس عمومی و ایجاد بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق عمل سرپایی و اتاق احیا بتوانیم سرویس بیشتری به شهروندان ارائه دهیم.

آقایی همچنین اضافه کرد: به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص شهرستان شهریار مسمومیت های خاص سموم نباتی در این شهر بسیار شایع است وبرای اغلب بیماران در زمان رسیدن به بیمارستان مشکلات عدیده پزشکی رخ می دهد که سعی ما بر این است با افتتاح هرچه سریع تر اورژانس از بروز چنین مسائلی جلوگیری کنیم.

وی در پایان ضمن تشکر از مسئولان بنیاد شهید وامور ایثار گران، فرمانداری، شهرداری و دیگر مسئولان گفت: امیدوارم همه عزیزانی که در جهت پیشبرد اهداف درمانی و ارتقاء بهداشت و سلامت روانی بیماران به ویژه یادگاران هشت سال دفاع مقدس که حق بزرگی بر گردن ما دارند، می کوشند از اجر و پاداش الهی برخوردار شوند.