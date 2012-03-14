بازیکنان کاله مقابل تیم سایپای البرز اشتباهات زیادی داشتند

بهروز عطایی پس از پایان نخستین مسابقه فینال لیگ برتر والیبال در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در این دیدار بازی خوبی را به نمایش نگذاشتیم بازیکنان ما در مقابل سایپا اشتباهات زیادی داشتند و اگر روز خوب شاگردانم بود در این دیدار پیروز می شدیم.

وی ادامه داد: این پیروزی را به تیم سایپا تبریک می گویم سایپا در گیم های اول و دوم کاملا سوار بازی بودند و این پیروزی شایسته این تیم بود.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل درباره دیدار برگشت یادآور شد: بهترین بازی را به نمایش خواهیم گذاشت و با حضور هواداران پر شورشهر امل مقابل سایپای البرز پیروز خواهیم شد.

تیم والیبال سایپای البرزعصر امروز در نخستین مسابقه از فینال لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر یک تیم کاله آمل را شکست داد