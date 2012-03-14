معاهده شنگن یک موفقیت یا قراردادی مسئله ساز برای اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "مارتین وینتر" نوشت : از بین بردن مرزهای داخلی در قالب پیمان شنگن یکی از بزرگترین موفقیتهای اتحاد اروپایی بود.

در فرانسه این روزها مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برگزار می شود و رئیس جمهوری فرانسه تلاش می کند تا از طریق مخالفت با معاهده شنگن و زیر سوال بردن آن محبوبیت بیشتری در فرانسه کسب کند. در اروپا یک نارضایتی روزافزون از این معاهده به وجود آمده که نادیده گرفتن این مسئله نوعی سهل انگاری است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد البته معاهده عبور آزادانه از مرزهای داخلی اروپا یکی از بزرگترین موفقیتهای اتحاد اروپایی بود که هیچ کس به صورت جدی آرزوی بازگشت به دوران قبل از آن را ندارد. اما این شک وجود دارد که آیا این سیستم همراه با چالشهای روز رشد و پیشرفت کرده است یا نه.

معاهده شنگن در سال 1985 توسط گروه کوچکی از کشورهای اروپایی که همدیگر را به خوبی می شناختند و به هم اعتماد متقابل داشتند شکل گرفت و ایده آنها بسیار ساده و متحول کننده بود. آنها بر این عقیده بودند که اروپا دیگر در داخل نباید مرزی داشته باشد و تنها یک مرز مشترک با خارج باید داشته باشد. هر کشوری که قسمتی از این مرز مشترک خارجی در اروپا را دارا است، باید به نفع همه امنیت مرزها را حفظ کند. بنا براین معاهده، پناهندگان از مرزهای خارجی اروپا پذیرفته می شوند.

زوددویچه در ادامه نوشت : اما قواعد شنگن دیگر رعایت نمی شود. برای سیستمی که بر اساس اعتماد متقابل شکل گرفته است با زیاد شدن شمار کشورهای عضو این معاهده و با وسعت اروپا به شرق مشکلاتی به وجود آمده و این دولتها بسیاری از مسائل امنیت داخلی را با خودشان به داخل این منطقه کشانده اند.

کشورهای رومانی و پرتغال هنوز با وجود اینکه همه پیش شرطهای لازم را فراهم کرده اند، اما عضو محدوده شنگن نیستند؛ که در این میان نگرانی کشورهای اروپایی در این باره که پلیس و دادگاه این کشور در برابر سازمانهای جنایتکارانه با مدارا رفتار می کنند مطرح می شود.

مسئله دیگر این است که فشار مهاجرتهای غیر قانونی و همچنین جنایتهای سازماندهی شده از شرق و جنوب اروپا افزایش پیدا کرده به گونه ای که برخی کشورها دیگر نمی توانند با آن مقابله کنند. یونان در تامین امنیت مرزهایش با ترکیه با شکست روبرو شده و ایتالیا نیز مهاجرتهای غیر قانونی شکل گرفته به کشورش را به کشورهای دیگر منتقل می کند. در این میان موسسه حمایت از مرزهای اروپایی نیز به ندرت می تواند اقدام موثری انجام دهد.

نویسنده در ادامه به نگرانی کشورهای اروپایی درباره مهاجرتهای غیر قانونی و به وجود آمدن مسائل سیاسی در کشورهایشان در سایه معاهده شنگن اشاره کرده و نوشت : اخیرا شش کشور اروپایی که در بین آنها آلمان هم قرار دارد تلاش می کنند تا بالاخره راهکار موثری را برای این مسئله اروپا بیابند. در این میان هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه معاهده شنگن را مورد بازنگری اساسی قرار دهند. کسی که می خواهد از ایده یک اروپای بدون مرز داخلی حمایت کند باید آن را در یک فرم جدید طراحی کند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: برای اینکه در مرزهای مشترک خارجی در اروپا امنیت برابری را تضمین کنیم باید دولتهای عضو شنگن به صورت مشترک کنترل این مرزها را بر عهده بگیرند. اروپا به حمایت از مرزهای خود و هماهنگی بیشتر در این راستا نیاز دارد.

بار مهاجران نباید بر دوش کسی بیفتد که این مهاجرت ابتدا به آنجا شکل گرفته است، بلکه باید مهاجران در سراسر اروپا پخش شوند. چنین چیزی امکانپذیر است تنها زمانی که محدوده شنگن مانند منطقه یورو یک رهبری سیاسی داشته باشد. بنابراین یک اروپای بدون مرز در داخل زمانی شکل می گیرد که مرزهای خارجی آن به صورت موثر کنترل شود.

لازم به ذکر است که قرارداد شنگن در روستایی به نام شنگن در لوکزامبورگ به مورد اجرا درآمد. هدف اصلی امضا کنندگان این قرارداد برچیدن مرزها میان کشورهای امضاکننده و استعمال سیاستی هماهنگ در زمینه های امنیتى، اطلاعاتی و صدور حکم پناهندگی و روادید کوتاه‌مدت یعنی تا سه ماه است.

