تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی 18 درصد کاهش یافت

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بررسی پرونده های مددجویان تحت پوشش این نهاد، 5 هزار و 760 خانوار از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد این استان از خدمات حمایتی حذف شدند.

وی با بیان اینکه از بخشی از این افراد برای انجام کارهای تک خدمتی و یا چند خدمتی معرفی شده اند اظهارداشت: بخش دیگری نیز به دلیل خودکفاشدن و برخورداری از وضعیت مناسب زندگی، از حمایت کمیته امداد خارج شدند.

حسین پور اجرای طرح پالایش خانواده را در راستای حذف خانواده های خودکفاشده و غیر مستحق دانست و گفت: کمیته امداد به دنبال توانایی خانواده ها و حفظ عزت وکرامت نفس مددجویان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با بیان اینکه هم اکنون 27 هزار و 591 خانوار از خدمات کمیته امداد در سطح استان به صورت مستمر بهره مند هستند یاد آور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 142 میلیارد و 598 میلیون ریال مستمری به خانواده های تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

وی شناسایی ظرفیت واستعداد ومشاوره شغلی، آموزش مهارت، اعطا ء تسهیلات اشتغال، پشتیبانی وایجاد بازار فروش و احداث مسکن را از جمله خدمات مهم این نهاد به خانواده های مددجو برشمرد.

حسین پوریادآور شد: کمیته امداد به دنبال توانایی خانواده ها و حفظ عزت وکرامت نفس مددجویان است.