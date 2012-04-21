مهماندارهای واقعی نیستیم

مرجان سپهری بازیگر نقش مهماندار در "مسیر انحرافی" درباره حضور در این سریال به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این کار از مهر ماه 90 آغاز شد و بهنوش بختیاری و آزاده قوام همبازی‌های من در آن بودند که برخلاف شهرتش به لاست ایرانی تنها در آغاز فیلم که سقوط هواپیما در یک جنگل است، فضای مشابهی به سریال نامبرده دارد.

وی افزود: این کار حدود 20 بازیگر اصلی دارد که هر کدام اکثرا دو یا سه روز در هفته برای تصویربرداری می‌آمدیم. این سه مهماندار نیز کاملا متفاوت با مهماندارهای حقیقی هستند و من هم بین آن‌ها یک شخصیت جدی از خود نشان داده‌ام.

این بازیگر درباره نوع طنز کار اظهار کرد: طنزهای "مسیر انحرافی" بیشتر به موقعیت‌ها مرتبط می‌شود نه اینکه برای مثال منِ بازیگر تیپ خاصی بگیرم. کار ما بر خلاف آثار آپارتمانی نیز در یک جنگل می‌گذرد که این امر باعث تغییر فضای آن می‌شود.

سپهری ادامه داد: تاکنون چنین سریالی تولید نشده و اکثر آثار آپارتمانی هستند. همین موضوع تغییر جو و محیط بر حس بازی ما هم تاثیر می‌گذارد. برای مثال من در "ساختمان پزشکان" یک دکتر خشن بودم اما اینجا آن تم خشن وجود ندارد.

وی درباره سختی‌های کار تصریح کرد: اوایل که به این لوکیشن آمده بودیم هوای بسیار بسیار سرد بود و برف و باران‌های مداوم همه جا را گِل کرده بود. بنابراین مسلما بازیگری در چنین فضایی نیز دشواری‌های خاص خود را داشت. با این حال گروه خوبی در "مسیر انحرافی" داشتیم و حضور آقایان هاشمی و توفیقی باعث شد سرما هم برای ما خوشایند باشد.