جشنواره سراسری فیلم اشراق تمدید شد/ ارسال 150 اثر

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره فیلم اشراق به استقبال فراوان از این جشنواره اشاره کرد و گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم اشراق تا پایان فروردین ماه سال آینده تمدید شد.



مهدی بنکدار در زمینه بخش‌های جشنواره نیز عنوان کرد: فیلم نامه، فیلم کوتاه، مستند، فیلم کوتاه داستانی، پویا نمایی از بخش‌های مختلف جشنواره فیلم اشراق است.



وی درباره شرایط حضور هنرمندان گفت: در جشنواره فیلم و فیلم نامه اشراق در بخش فیلمنامه کوتاه تعداد صفحات حداکثر 40 صفحه و در بخش فیلم کوتاه، مدت زمان آثار حداکثر 40 دقیقه است.



دبیر جشنواره فیلم اشراق با تاکید براینکه در بخش فیلم نامه کوتاه نباید از آثار ارسالی فیلمی ساخته شده باشد، گفت: در بخش جنبی و غیر رقابتی نیز از تولیدات سینمای حرفه‌ای که به بیان جایگاه روحانیت پرداخته شده است تقدیر خواهد شد.



وی از برگزاری این جشنواره در اردیبهشت‌ماه سال 91 خبر داد و گفت: آثار فاخر با محوریت روحانیت و علوم دینی هنرمندان و سینماگران در این جشنواره شناسایی و مورد تشویق قرار خواهد گرفت.



اهداف برگزاری جشنواره



بنکدار هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و تشویق آثار فاخر با محوریت روحانیت، تشویق هنرمندان و فیلمسازان و سینماگران عنوان کرد و گفت: مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از‌‌ همان ابتدای تاسیس به عنوان نهادی مهم و پیشگام در عرصه پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی، با ارتباط مستقیم با حوزه علمیه و شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز جامعه به گسترش باور‌ها و بینش‌ها و ارزش‌های دینی و توسعه دانش و معرفت اسلامی از طریق ابزار کاربردی هنر پرداخته است.



وی افزود: تشویق هنرمندان متعهد دینی و کشف استعداد‌ها و ظرفیت‌های طلاب هنرمند و ارتقای سطح کیفی آثارهنری به منظور اثربخشی بیشتر بر مخاطبان از اهداف جشنواره است.



دبیر جشنواره فیلم اشراق با تاکید بر اینکه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی همواره با نظر به سند چشم انداز 20ساله در راستای توجه به نیازهای فکری، آموزشی و... عمل کرده است، بیان داشت: فراهم سازی زمینه نظریه‌پردازی و اندیشه سازی در عرصه‌های گوناگون معارف اسلامی و نهادینه سازی روشهای تبلیغی - ترویجی با بهره گیری از قالب‌های هنری در زمینه‌های جدید فرهنگی و تبلیغی با اصلاح و بهینه سازی نظام تبلیغ سنتی از اهداف دیگرجشنواره فیلم اشراق است.



تشریح نقش و جایگاه روحانیت در توسعه فرهنگی



وی با اشاره به نقش مهم روحانیت و حوزه‌های علمیه در جامعه، پرداختن به این موضوع را دارای اهمیت فراوانی دانست و عنوان کرد: توجه به جایگاه فرهنگی و جنبه‌های معنوی، جذابیت‌ها و زیبایی‌های معنوی روحانیت و حوزه‌های علوم دینی در جامعه، توجه به حضور اجتماعی روحانیت و نقش حوزه‌های علوم دینی در کشور، تعمیم ارزش‌های والای فرهنگی اجتماعی روحانیت و آشنا سازی عموم جامعه با فرهنگ و زندگی روحانیت و حوزه‌های علوم دینی است.



بنکدار همچنین درباره محورهای جشنواره فیلم اشراق اظهار داشت: در این جشنواره موضوعاتی همچون جایگاه روحانیت و حوزه‌های علوم دینی در زندگی فرهنگی - اجتماعی مردم، روحانیت و تبلیغ دین و شیوه‌های مدرن و سنتی تبلیغ دین، شخصیت فردی و اجتماعی و زندگی روحانیت و نیازهای امروز جامعه مورد بررسی و آثار فاخر در این زمینه مورد تجلیل قرار می‌گیرد.



وی تصریح کرد: تلاش شده موضوعاتی پیرامون طلبگی، تبلیغ دین همراه با اخلاق، تهذیب نفس، اسوه‌های علم، اندیشه و اخلاق در سیر تاریخ حوزه‌های علمیه، روحانیت و راهبری سیاسی و اجتماعی، تمام آثار مرتبط با روحانیت و حوزه‌های علوم دینی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.



دبیر جشنواره فیلم اشراق گفت: تاکنون بیش از 150 اثر از 20 استان کشور به دبیرخانه ارائه شده است که با توجه به استقبال خوب هنرمندان پیش بینی می‌شود این آثار تا سقف دو برابر تعداد کنونی نیز افزایش یابد.



جوایز جشنواره



وی درباره جوایز مسابقه در بخش اصلی و ویژه گفت: سه جایزه اول، دوم و سوم به ترتیب، نفر اول لوح افتخار، نشان یا تندیس جشنواره و مبلغ 25 میلیون ریال، جایزه نفر دوم لوح افتخار، نشان یا تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و جایزه نفر سوم لوح افتخار، نشان یا تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال اعطاء خواهد شد.



بنکدار افزود: در بخش جنبی و غیر رقابتی نیز لوح افتخار، نشان یا تندیس جشنواره و جایزه ویژه نقدی به سه اثر بر‌تر اهدا خواهد شد و به همه آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره گواهی شرکت در جشنواره اهدا می‌شود که آثار برگزیده دراولویت خرید آثار می‌باشند.



وی با تأکید بر اینکه زمان ارسال آثار تا پایان فروردین‌ماه سال آینده خواهد بود، در خصوص مقررات جشنواره نیز تصریح کرد: همه هنرمندان می‌توانند در این جشنواره حضور یابند و محدودیتی برای ارسال آثار در بخش‌های جشنواره وجود ندارد.