كاهش 77 درصدي آمار مرگ و مير كودكان زير يكسال كشور

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر حميدرضا لرنژاد امروز در كارگاه آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم در دانشگاه علوم پزشكي كاشان، شايع ترين علت مرگ و مير كودكان در كشور را سوانح و حوادث شامل سوختگي ، غرق شدگي ، سقوط ، مسموميت ها ، خفگي ، برق گرفتگي و ... ذكر كرد.

وي افزود: ابتلاي به بيماريها از جمله عفونتهاي حاد تنفسي عامل ديگر مرگ و مير كودكان كشور مي باشد كه با افزايش آگاهي مادران، ترويج تغذيه با شير مادر ، ارتقاء بهداشت عمومي و ... مي توان اين عوامل را كاهش داد.

دكتر لرنژاد تصريح كرد: اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت به همين منظور با برنامه ريزيهاي انجام شده از ابتداي سال 84 برنامه مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم را با همكاري كارشناسان و پزشكان مراكز بهداشتي درماني و متخصصين اطفال سراسر كشور اجرا مي نمايد.

وي گفت: اين برنامه با هدف ارتقاء توانمنديهاي كودك سالم، ايجاد ارتباط سالم والدين با كودك، شناسايي و درمان به موقع بيماريها در كودكان به ظاهر سالم، كاهش سوانح و حوادث و مرگ و مير ناشي از آن، ارتقاء فعاليتهاي ذهني، حركتي كودك انجام مي شود.

وي در بيان اهميت اجراي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم افزود: با توجه به اينكه منشاء بسياري از ناتوانيها و عوارض دوران بزرگسالي در سه سال اول زندگي و دوران كودكي شناسايي شده است، اجراي موفق برنامه كودك سالم مي تواند با پرورش انسانهاي سالم، از بسياري هزينه هاي آتي در كشور جلوگيري كند.

وي اعتبار اختصاص يافته براي اجراي برنامه كودك سالم در كشور را 2 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: تاكنون هيچ رديف بودجه اي خاصي براي تامين اعتبار اجراي اين برنامه اختصاص نيافته و مبلغ ذكر شده از محل اعتبارات معاونت سلامت وزارت بهداشت تامين مي شود.