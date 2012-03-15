در اکثر حوزه های صنایع دفاعی خودکفا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدجمال‌الدین میرمحمدی ‌در همایش مدیران ارشد سازمان صنایع دفاع‌‌ با برشمردن اهداف انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: امام خمینی(ره) با آن روح خدایی که داشتند انقلابی را بنا نهادند که ریشه کفر را از کشور بیرون کرده و روح معنوی و دینی در کشور حاکم کردند.

وی با بیان اینکه به فرموده امام راحل ما برای اقتصاد و ... انقلاب نکردیم، افزود: ملت ایران برای ایمان و احاکم دین در کشور انقلاب کردند که همانا باید در این راستا حرکت کرده و دین را در تمام مسائل سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه اگر مسائل دینی را به دقت در تمام کارها رعایت کنیم الطاف الهی شامل حال ما خواهد شد، تصریح کرد: اگر امروز شاهد پیشرفت‌های عظیم و خیره‌کننده در ایران اسلامی هستیم به برکت لطف خداوند است که به ملت ایران دارد.

میرمحمدی با بیان اینکه سال‌ها غربی‌ها با آن روح صهیونیستی که دارند خاورمیانه را یک دست در اختیار گرفته بودند، تاکید کرد: خاورمیانه یک مسئله مهم و استراتژیک برای کل دنیا محسوب می‌شود و بنا به اعتراف سیاستمداران اروپایی، خاورمیانه قلب دنیا محسوب می‌شود لذا تلاش بسیاری برای تصاحب و در اختیار گرفتن این قاره داشتند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران قلب دنیا را از دست استکبار خارج کرد، گفت: اگر امروز می‌بینیم همه دشمنی‌ها به سمت ایران است دلیلش همین است که سرمایه‌گذاری عظیمی که غربی‌ها سال‌ها در خاورمیانه انجام داده بودند انقلاب اسلامی ایران یک شبه همه نقشه‌های آنان را به هم ریخت و این قاره عظیم از دست مستکبران خارج شد.

وی به بیداری اسلامی شکل گرفته در اکثر کشورهای منطقه و دنیا اشاره کرد و افزود: این بیداری اسلامی تمام مستکبران عالم را به زیر کشیده و ان‌شاالله انقلاب اسلامی در این کشورها حاکم شده و مردم از زیر ظلم و ستم خارج می‌شوند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه حرکت طوفنده ملت ایران با رهبری امام خامنه‌ای با قوت در حال پیشروی است، اظهار داشت: بارها مقام معظم رهبری با قدرت اعلام کرده‌اند که ما هیچ هراسی از تهدیدهای دشمنان نداریم و ملت ایران حرکت خود را با قوت ادامه خواهند داد و ایشان نیز در جلسه‌ای با صراحت اعلام کردند که کشور ما در حال حاضر در شرایط شعب ابی‌طالب قرار ندارد و ما نیز اکنون در شرایط بدر و خیبر هستیم.

میرمحمدی به حضور دشمن‌شکن و بی‌نظیر ملت ایران در انتخابات ۱۲ اسفند اشاره کرد و افزود: بعد از این انتخابات باشکوه لحن صحبت غربی‌ها به خصوص رئیس جمهور امریکا در ارتباط با ایران به کلی تغییر پیدا کرد و کسی که می‌گفت "تمام گزینه‌ها علیه ایران روی میز است" بعد از انتخابات گفت "در حال حاضر برنامه‌ای برای ایران نداریم".

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکوفایی و پیشرفت‌های روزافزون صنعت دفاعی ایران گفت: امروز در حوزه صنایع دفاعی به لطف خداوند به پیشرفت‌های عظیمی رسیده‌ایم و در اکثر حوزه‌ها خودکفا هستیم که این به برکت ایمان تک‌تک کارکنان صنایع دفاعی ایران است.