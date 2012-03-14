صادرات از گمرکات 11.5 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در پنجمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان با اشاره به صادرات 272 میلیون ریالی گمرک استان در 11 ماه سال جاری، اظهار داشت: صادرات گمرک استان در 11 ماه سال قبل، 244 میلیون دلار بوده که با تلاش مسئولین این رقم 11.5 درصد رشد داشته است.

وی گفت: طی 11 ماه گذشته 145 میلیون دلار از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان و 127 میلیون دلار از طریق بازارچه های مرزی استان صادرات غیر نفتی داشته ایم.

وی با اشاره به ظرفیت های خوب سیستان و بلوچستان در امر صادرات، ایجاد اشتغال و فعال نمودن مرزها را از مهمترین مزایای توسعه صادرات غیر نفتی در استان ذکر کرد.