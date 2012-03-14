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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

در سیستان و بلوچستان/

صادرات از گمرکات 11.5 درصد رشد داشته است

صادرات از گمرکات 11.5 درصد رشد داشته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: طی 11 ماه گذشته صادرات غیر نفتی گمرکات استان، 272 میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11.5 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در پنجمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان با اشاره به صادرات 272 میلیون ریالی گمرک استان در 11 ماه سال جاری، اظهار داشت: صادرات گمرک استان در 11 ماه سال قبل، 244 میلیون دلار بوده که با تلاش مسئولین این رقم 11.5 درصد رشد داشته است.

وی گفت: طی 11 ماه گذشته 145 میلیون دلار از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان و 127 میلیون دلار از طریق بازارچه های مرزی استان صادرات غیر نفتی داشته ایم.

وی با اشاره به ظرفیت های خوب سیستان و بلوچستان در امر صادرات، ایجاد اشتغال و فعال نمودن مرزها را از مهمترین مزایای توسعه صادرات غیر نفتی در استان ذکر کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با تاکید بر نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی بر امر بهداشت و استاندارد کیفیت محصولات صادراتی، ممنوعیت صادرات کالاهای غیر استاندارد و کم کیفیت را خواستار شد و بر پیگیری و رفع موانع پیش روی صادرات استان تاکید کرد.

کد مطلب 1560465

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