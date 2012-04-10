ساعد هدایتی بازیگر "مسیر انحرافی" درباره بازی در این سریال به خبرنگار مهر گفت: این کار که قرار بود در نوروز پخش شود، ژانر طنز دارد و آدم‌هایی که در کار می‌بینید هم همگی طنزکار هستند. اما ویژگی که "مسیر انحرافی" نسبت به طنزهای دیگر دارد این است که کمتر نظیر جلوه‌های ویژه آن در آثار دیگر مشاهده شده است. مثل سقوط هواپیما و افتادن افراد در جنگل.

وی افزود: ما معمولا عادت کرده‌ایم طنزهای آپارتمانی ببینیم اما این سریال در جنگل می‌گذرد و لوکیشنی سرسبز همراه درخت و کلبه دارد. مجموعه قصه هم مربوط به افرادی است که در جنگل گیر کرده‌اند و راه فراری ندارند.

هدایتی ادامه داد: در این بین مسائلی چون دزدی اتفاق می‌افتد بنابراین آنها تصمیم می‌گیرند جامعه کوچکی در این جنگل شکل دهند تا بتوانند راحت تر زندگی کنند و ببینند آخر و عاقبتشان چه می‌شود.

این بازیگر درباره تاثیر عدم تکمیل فیلمنامه در حال تصویربرداری اظهار کرد: قطعا باید یک سناریو تا انتها نوشته و توسط بازیگر خوانده شود تا او بداند چه خبر است. اما آخرین قسمت سریال را همزمان با تصویربرداری این قسمت در اختیارمان قرار دادند و ما تا آن لحظه نمی‌دانستیم انتهای کار چه می‌شود؟

بازیگر نقش سفیری که یک شخصیت سیاسی است در پایان از اینکه در این سریال از فضای آپارتمانی بیرون آمده‌اند ابراز خرسندی و کار بازیگر در این فضا را خلاقانه‌تر معرفی کرد.

در این سریال به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه‌کنندگی محمد هاشمی اصل بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، شقایق دهقان، فرزاد حسنی، بهنوش بختیاری، مجید واشقانی، سپند امیرسلیمانی، اکرم محمدی، نادر سلیمانی، عزت‌ا... مهرآوران، محمد شیری، ساعد هدایتی، علی کاظمی، پرستو گلستانی، مرجان سپهری، سحر ولدبیگی، نیما فلاح، رضا کریمی، مریم مقبلی، محبوب اوین، آزاده قوام و... بازی می‌کنند.