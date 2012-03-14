تبعات منفی توطئه چینی عربستان و قطر علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "مسابقه دوحه و ریاض برای توطئه چینی علیه سوریه" آورده است: اطلاعات موثق از مسابقه عربستان و قطر و همسویی آنها با آمریکا ضد سوریه حکایت دارد.

این پایگاه بیان کرد: ریاض دنباله رو دوحه است و توطئه های آمریکا و اسرائیل را علیه سوریه و ملت آن پیاده می کند، اما توطئه در حال نابودی است که تبعات شکست توطئه ها، ایجاد بحران در رژیمهای حوزه خلیج فارس است.

پایگاه مذکور ذکر کرد: آل سعود از زبان وزیر خارجه خود خواهان ادامه جنگ افروزی در سوریه و حمایت تسلیحاتی از تروریستهاست همزمان با آن حمد کوچک در شرق و غرب عالم به فتنه افکنی علیه سوریه مشغول است.

این پایگاه بیان کرد: شیوخ سعودی در مسابقه با القرضاوی(از شخصیتهای وابسته به رژیم قطر) برای ایجاد بحران در سوریه هستند، جعجع و حریری و حتی جنبلاط در لنبان پولهایی برای ایجاد فتنه در داخل لبنان و اعزام تروریست به خاک سوریه از عربستان دریافت کرده اند و دستگاه اطلاعاتی عربستان به دنبال راههایی برای کمک تسلیحاتی به تروریستهای سوریه است.

پایگاه مذکور به نقل از منابع دیپلماتیک در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آورده است : پایداری ملت سوریه، مساوی با سرنگونی آل سعود و آل ثانی است، جنگ قدرت میان شاهزادگان سعودی بالا خواهد گرفت و اعتراضات به اوج خود می رسد.

این پایگاه به نقل از منبع فوق می افزاید: پایداری سوری در قطر نیز تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت و سبب تغییر و تحولات جدیدی خواهد بود.