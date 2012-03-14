مسئولین دستگاههای اجرایی زمینه میزبانی از مسافرین نوروزی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، با اشاره به وفاداری مردم به نظام اسلامی افزود: حضور حداکثری مردم درپای صندوق های رای موجب خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان نظام اسلامی به ویژه استکبار جهانی شد.

وی وجود ولایت در نظام اسلامی را بزرگترین نعمت و افتخار برای مردم مسلمان ایران دانست و گفت: مردم ولایت مدار همواره پشت سر رهبری حرکت کرده اند و با بهره مندی از رهنمودهای معظم له، نظام اسلامی را در تمامی زمینه ها همراهی کرده اند.

هاشمی، تبعیت از رهبری را عامل اصلی موفقیت کشور در تمامی عرصه ها دانست و تصریح کرد: علیرغم تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی دشمنان نظام اسلامی که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بصیرت، آگاهی و هوشیاری مردم به گونه ای کم نظیر برگزار شد و دشمنان نظام اسلامی نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.

فرماندار مانه و سملقان، برگزاری موفق انتخابات را نشات گرفته از همراهی مردم با نظام اسلامی و تعامل خوب آنان با مسئولین و شوراهای اسلامی شهر و روستا برشمرد و گفت: اعتماد مردم به مسئولین و حضور آنان در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی کشور وظیفه و رسالت مسئولین را در قبال خدمت رسانی به آنان سنگین تر کرده است.

امام جمعه مانه و سملقان نیز طی سخنانی با اشاره به حوادث سال جاری در جهان گفت: سال 90 حوادثی مانند خیزش های مردمی در کشورهای منطقه را به همراه داشت که تمامی این حرکت ها، نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران بود.

حجت الاسلام جواد طاهری با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی تصریح کرد: رشد و توسعه فرهنگی نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی به ویژه دستگاههای فرهنگی است و برای تحقق این امر باید زمینه بهره مندی مردم از کارشناسان فرهنگی فراهم شود.

وی از حضور آگاهانه مردم در انتخابات 12 اسفند قدردانی کرد و این حضور را نشانه تعهد مردم نسبت به ولایت وآرمان های امام (ره)، انقلاب و راه شهدا دانست.

امام جمعه مانه و سملقان با اشاره به سفرهای نوروزی، خدمت به مسافرین و زائرین حرم رضوی را خدمتی ارزشمند برشمرد و برای آحاد جامعه اسلامی و مسئولین، در آستانه سال نو آروزی موفقیت کرد.