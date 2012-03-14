مالکی با امیر و نخست وزیر کویت دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نوری المالکی امروز در کویت با شیخ جابر المبارک الحمد الصباح نخست وزیر کویت دیدار کرد.



در این دیدار، طرفین درباره روابط دوجانبه و راههای توسعه آن و همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک بحث و تبادل نظر کردند.



به گفته یک منبع عراقی، مالکی با تثبیت و حفاظت از علائم مرزی میان عراق و کویت موافقت کرده است.



نخست وزیر عراق همچنین با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت دیدار کرد.



این منبع عراقی اعلام کرد مذاکرات رسمی مالکی پس از دیدار وی با رئیس پارلمان کویت انجام خواهد شد.



نوری المالکی صبح امروز چهارشنبه در راس یک هیئت عالی رتبه وارد کویت شد، وی در این سفر دو روزه با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و مسائل حل نشده میان دو طرف را بررسی می کند.



روز گذشته علی الموسوی مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق گفته بود در سفر دو روزه مالکی، مسائل حل نشده میان عراق و کویت از جمله مسئله مرزها، پرونده مفقود شدگان و بندر مبارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.





