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۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

حاجی اکبری:

1100 طرح اشتغالزا در کمیته امداد گلستان تهیه شد

1100 طرح اشتغالزا در کمیته امداد گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در این اداره کل یک هزار و 150 طرح برای اشتغال تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: تاکنون 12هزار و 119 طرح پرونده به بانکها ارجاع داده شده است که شش هزار و 491 پرونده ثبت ناقص شده اند.

وی افزود: تسهیلات ارائه شده توسط بانکها شامل، بانک رفاه 76 درصد، بانک مسکن صفر درصد، بانک ملت 36 درصد، بانک کشاورزی 31 درصد است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: همچنین بانک تجارت 28 درصد، بانک صادرات 36 درصد و بانک ملی 58 درصد است.

حاجی اکبری با تاکید بر پایین بودن سقف تسهیلات مشاغل  خانگی اظهار داشت: 9 هزار و 104 پرونده مشاغل خانگی به بانک ارجاع داده شده است و دو هزار و 74 نفر تسهیلات گرفته اند.

53 هزار گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

کد مطلب 1560495

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