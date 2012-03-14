طرفداران استقلال و شاهین پشت درهای ورزشگاه حافظیه چادر زدند

به گزارش خبرنگار مهر، طرفداران این دو تیم که از بوشهر و یا شهرستانهای همجوار شیراز و استان فارس برای دیدن مسابقه فینال جام حذفی به شیراز سفر کرده اند از ساعاتی پیش پشت درهای ورزشگاه و یا باغ ملی شیراز که همجوار ورزشگاه حافظیه قرار دارد، چادر زده اند.

این در حالیست که برای آسایش طرفداران مسئولان امر می توانستند ایجاد کمپهای موقت را در آن حوالی تدارک ببینند.

درهای ورزشگاه حافظیه فردا ساعت هشت صبح باز و ساعت 14 بعد از ظهر نیز بسته می شود.

اهدای کتاب نفیس به بازیکنان استقلال

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز امشب با حضور در بین بازیکنان استقلال در هتل چمران شیراز، به آنها کتابهای نفیسی هدیه داد.

محمود عالیشوندی در این خصوص تاکید کرد که فوتبالیستها برخی مواقع حتی بهتر از هنرمندان نیز می توانند فرهنگسازی کنند.

وی اعلام کرد که اگر باشگاهی آمادگی داشته باشد برای آنها به صورت رایگان کتابخانه راه اندازی خواهد شد.

طرفداران استقلال در اطراف هتل چمران

طرفداران بازیکنان استقلال نیز چند ساعتی است که در اطراف هتل چمران حضور دارد تا بتوانند بازیکنان مورد علاقه خود را از نزدیک ببینند.

فینال جام حذفی فوتبال کشور بین استقلال تهران و شاهین بوشهر فردا در شیراز برگزار می شود.