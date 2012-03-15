مسئولان استان قزوین نظارت خود بر بازار شب عید را بیشتر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم چهارشنبه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، گفت: ستاد تنظیم بازار استان باید نظارتهای خود را در ایام نوروز نسبت به عرضه کالاهای اساسی مردم بیشتر کند.



وی افزود: نظارتهای ستاد تنظیم بازار موجب دلگرمی مردم می شود و آنها احساس می کنند بازار به حال خود رها نشده از این رو دستگاههای ذیربط باید با شدت بیشتری نسبت به موضوع گران فروشی در ایام شب عید و نوروز برخورد کنند.



استاندار قزوین با بیان اینکه باید با قیمتهای توهمی و زیاده خواهی برخورد قاطعی کرد، اظهارداشت: نظارت دقیق بر اماکن اقامتی و خدماتی، رستورانها و مراکز خرید می تواند به نتایج خوبی منجر شود و بازار را کنترل کند.

این مسئول همچنین به کیفیت نان و عرضه آن در استان قزوین اشاره کرد و گفت: در خصوص افزایش کیفیت نان شیوه طبخ و عمل آوری و فرهنگ سازی می تواند موثر باشد.



عجم اضافه کرد: در سال گذشته شاهد افزایش گردشگران و میهمانان نوروزی در استان بودیم و با یک برنامه ریزی خوب توانستیم تعداد میهمانان نوروزی را که در این استان ساکن بودند تا 10 برابر افزایش دهیم.



وی تصریح کرد: بسترسازی برای اقامت میهمانان نوروزی ضمن معرفی استان در بین مردم کشور موجب توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی نیز می شود.