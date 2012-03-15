تبعیض روابط عمومی استانداری کرمانشاه بین رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جدای از اینکه این مراسم درچه شان و جایگاهی و با حضور چه کسانی برگزار شد، ذکر چند نکته مهم ضروری بهنظر میرسد.
پیشبینی این بود که مراسم پایان سال تجلیل از خبرنگاران باشکوه، عظمت و جلوه خاصی برگزار شود و شخص استاندار در آن حضور یافته و از تلاشهای صادقانه و بیمنت ارباب رسانه و جراید استان که در یکسال گذشته دوشادوش مسئولان و حتی جلوتر و فعالتر از برخی آنان در همه اوقات شبانهروز تلاشگر و فعال حضور یافته و لحظهای از اطلاعرسانی خدمات و تلاشهای مسئولان کوتاهی نکردهاند، تجلیل به عمل آید.
در این گونه مراسمها معمولاً از همه مدیران و خبرنگاران فعال استان تجلیل به عمل میآید و پس از سخنان مسئولان ارشد استان، تنی چند از خبرنگاران نقطهنظرات خود را درباره مسائل یکسال گذشته استان در فضایی صمیمانه طرح میکنند.
اما در برنامه امروز خبری از هیچیک از این برنامهها نبود، پس از سخنان معاون استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیچکس مجال سخن نیافتو تجلیل نیز به شکل ناشایست همراه با دریافت رسید صورت می گرفت.
ترکیب افراد انتخاب شده و رسانهها از نکات دیگری بود که صمیمیت این فضا را بههم ریخت. دعوت از نشریات استانهای دیگر و همجوار که حتی فاقد دفتر در استان هستند، تبعیض بین مطبوعات سراسری، محلی و منطقهای، درنظر نگرفتن شان و جایگاه خبرگزاریها به عنوان رسانههای مادر که علیالقاعده نقش تاثیرگذارتری برروند اطلاع رسانی کل کشور و از جمله استان دارند نیز از جمله نقصهای این برنامه بود.
نقش تاثیرگذار خبرگزاریها از جمله خبرگزاری مهر که به اعتراف دوست و دشمن در سال جاری از فعالترین رسانههای استان و حتی غرب کشور است و حجم اخبار، سرعت، دقت و جریانسازی آن در کنار تحلیل درست از اوضاع کشوری و منطقهای برکسی پوشیده نیست.
نادیده گرفتن تلاش فعالان خبر، سنجیدن ناهمگون رسانههای مجازی و مکتوب، همطرازی اشتباه بین روزنامهها، هفتهنامهها، دوهفتهنامهها و ماهنامههای استان و حتی نشریات غیر بومی که به صورت گاهنامه ویژهنامههایی منتشر میکنند با نشریات فعال و تلاشگر استان که متاسفانه همواره مورد تبعیض ناروا در توزیع آگهیهای ارشاد هم قرار دارند، فضای بیاعتمادی و دلسردی فراهم کرد که پرداختن بیش از این به آن در شان مهر نیست.
خبرگزاریهای استان که به اقتضای تعهد و تکلیفی که برعهده دارند هیچگاه حتی در تعطیلات رسمی و غیر رسمی نمیتوانند از رسالت عظیم خود یعنی اطلاعرسانی به دور باشند از بیاحترامی و کمتوجهی به کارشان دلخورند و این دلخوری در آستانه سال نو و یکسال تلاش مجدانه و مجاهدانه در عرصه خبر و اطلاع رسانی سبب دلسردی آنان میشود.
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