خرده فروشان مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قربان عسگری در این باره گفت: ماموران این نیرو، در اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان، موفق شدند 9 نفر از خرده فروشان و کسانی که این مواد را نگهداری می کردند را دستگیر کنند.



سرهنگ عسگری افزود: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان البرز در طرح پاکسازی نقاط آلوده این شهرستان و در بازرسی از دو منزل مسکونی، سه نفر را دستگیر و400 گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.



وی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان نیز در اقدامی مشابه سه نفر را دستگیر و 12.5 گرم مواد مخدر شیشه و تریاک را کشف و ضبط کردند.



معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران انتظامی شهرستان قزوین نیز ضمن توقیف دو دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت، سه نفر را دستگیر و103 گرم انواع مواد مخدر از آنان کشف و ضبط کردند.

کشف بیش از 43 هزار عدد مواد محترقه



سرهنگ عسگری در ادامه از کشف 43 هزار عدد انواع مواد محترقه در استان قزوین خبر داد و گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان قزوین از نگهداری و فروش مواد محترقه توسط فردی مطلع و در بازرسی از مغازه وی 37 هزار و542 عدد انواع مواد محترقه کشف و واحد صنفی را تعطیل کردند.



وی اظهارداشت: همچنین ماموران انتظامی شهرستان البرز در بازرسی از چند واحد صنفی سه هزار و510 عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کردند.



سرهنگ عسگری یادآورشد: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان نیز در بازرسی از دو واحد صنفی یک هزار و 984 عدد انواع مواد محترقه را کشف وضبط کردند.



دو کشته در حوادث رانندگی قزوین

عسگری بیان کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته از وقوع یک مورد واژگونی خودرو در جاده الموت حوالی میدان مینودر مطلع شدند و بلافاصله در محل حضور یافتند.

وی افزود: در بررسی ماموران مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان به رانندگی فردی 41 ساله به سمت شانه خاکی منحرف و واژگون شده است که در اثر این سانحه راننده خودرو در محل جان باخته است.

همچنین در سانحه دیگری در شهرک پونک قزوین یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی فردی 18 ساله با یک دستگاه خودرو برخورد کرد که در این حادثه راکب موتور بر اثر شدت جراحات وارد شده درگذشت.

پلیس در حال بررسی علت وقوع این دو سانحه رانندگی است.