استان مرکزی آماده استقبال از مسافران نوروزی/ ظرفیت چهار هزار نفری اقامت در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در دومین نشست ستاد تسهیلات سفر استان مرکزی افزود: اعضای این ستاد در راستای ایجاد آرامش و رفاه برای مسافران و ارائه خدمات بهینه رابطه تنگاتنگی داشته اند.

وی ادامه داد: هماهنگیها لازم با نیروی انتظامی، حمل و نقل، شهرداریها و فرمانداران استان با برگزاری جلسات متعدد انجام شده است.

معاون عمرانی استاندارمرکزی اضافه کرد: هشت دستگاه خودرو برای کنترل نامحسوس جاده ها و دو دستگاه برای درون شهری تعیین شده و امید می رود امسال آمار کشته شدگان تصادفات نسبت به سال گذشته رشدی نداشته باشد.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و سرپرست میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز گفت: ستاد تسهیلات نورزی استان در راستای افزایش ماندگاری سفر و جذب حداکثری مسافر، شرایط مطلوبی را با همکاری دیگر دستگاههای عضو این ستاد فراهم کرده است.

ظرفیت اقامت در استان چهار هزار نفر است

مجتبی رضوانی افزود: 39 پایگاه امداد پزشکی، 24 داروخانه شبانه‌روزی، 10 پایگاه امدادی هلال احمر برای خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی فعال خواهند بود.

وی عنوان کرد: امکان اسکان چهار هزار و 500 مسافر در واحدهای اقامتی استان شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر، منازل استیجاری، کمپینگ، مدارس و مهمانسراهای ادارات، خوابگاه‌های دانشجویی و حسینیه‌ها فراهم شده است.

سرپرست میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: 264 اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری در استان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پذیرایی مسافران نوروزی تا پایان زمان سفرها آماده اند.

رضوانی بیان کرد: بیش از500 هزار بروشور با هدف معرفی توانمندی‌ها، اماکن مذهبی ، تاریخی و گردشگری بین مسافران نوروزی استان چاپ و توزیع می شود.