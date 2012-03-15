لزوم برداشتن گامهای بلندتر در زمینه شعر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره شعر زاگرس در یاسوج افزود: هم اکنون برنامه های خوبی در حوزه شعر و ادب انجام و به شعر آیینی همچون شعر فاطمی، علوی، رضوی، عاشورایی و انتظار توجه خوبی شده است.

وی شعر را سرمایه ملی دانست و اظهار داشت: ایران از حیث شعر و ادب جزء ثروتمندترین کشورهای دنیاست و هیچ کشوری در دنیا نیست که مفاخری همچون سعدی، فردوسی، حافط، مولوی و .. داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه شعر در طول تاریخ از زبان فارسی صیانت کرده، افزود: همانطور که فردوسی و و دیگر شاعران با مجاهدت و خلق آثار فاخر در طول تاریخ از زبان فارسی صیانت کردند، امروز هم باید شاعران ما از این زبان در مقابل تهاجمها صیانت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه شعر انقلاب اسلامی از آموزه های دینی نشأت گرفته، افزود: شعر ما با تعهد، انسانیت و معنویت گره خورده و اینها از هم جدایی ناپذیر هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر میدان دادن به جوانان برای شکوفا شدن استعداها تاکید کرد و گفت: باید فضای نقد و بررسی در شعر رونق گیرد تا جامعه با شعرای جدید و شعرا با ضعف ها و قوت های خود آشنا شوند.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: کهگیلویه و بویراحمد مهد طبیعت ایران است و مردم آن هم مثل طبیعت پاک و زلال هستند و روحیه شجاعت و وطن پرستی از دیرباز در بین آنها وجود داشته است که نمونه آن را در دفاع مقدس دیدیم.

حسینی افزود: در انتخابات مجلس نهم هم مردم این استان با 89درصد رکورددار مشارکت در انتخابات شدند و این بیانگر احساس مسئولیت و تعهد آنها نسبت به نظام است.

وی یادآور شد: اقدامات خوبی در بخش فرهنگی این استان در حال انجام است و تالار فرهنگی شهر یاسوج با سرعت بیشتری احداث می شود.

حسینی عنوان کرد: همچنین در سال 91 عملیات احداث ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز می شود.