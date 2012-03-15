تغییر در خانه مطبوعات کرمان/ دو عضو شورای مرکزی استعفا دادند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مجمع عمومی خانه مطبوعات استان کرمان و تغییر بازرسان این خانه در نهایت چند روز پس از مجمع عمومی، شورای مرکزی نیز تشکیل جلسه داد و رئیس خانه مطبوعات پس از تغییر دستور جلسه تغییر کرد.

این درحالی است که در این جلسه بازرسان خانه مطبوعات حضور نداشتند و همچنین بازرسان در خصوص تائید صحت برگزاری انتخابات بازرسین در مجمع عمومی نیز سوالاتی دارند که همچنان در انتظار تشکیل شورای مرکزی خانه مطبوعات و طرح این ایرادات با حضور بازرسان هستند که تاکنون این امر محقق نشده است.

هر چند برگزاری انتخابات بازرسان و همچنین انتخابات شورای مرکزی و تعیین رئیس خانه مطبوعات مطابق با اساسنامه قانونی است اما نوع برگزاری این دو انتخابات موجب بروز شائبه هایی شده است که مسئولان خانه مطبوعات کرمان باید در این زمینه روشنگری بیشتری انجام دهند و با حضور خبرنگاران به این سوالات پاسخ دهند.

عدم شفاف سازی تغییرات شورای مرکزی خانه مطبوعات در حال حاضر موجب شده است به گفته پایگاههای خبری کرمان دو عضو شورای مرکزی به نامهای سید ابراهیم یزدی نماینده سردبیران در خانه مطبوعات کرمان و رئیس خانه مطبوعات در سال گذشته و همچنین آذرهمتی نماینده روزنامه های سراسری از عضویت در خانه مطبوعات انصراف و استعفا دهند.

همچنین بازرسان خانه مطبوعات در دوره یک ساله گذشته همچنان با سوالهای بی پاسخ در خصوص نحوه انتخاب بازرسان جدید در انتظار رسیدگی به شبهات هستند.

خانه مطبوعات کرمان سال گذشته با حضور خبرنگاران و پس از تعطیلی چند ساله بار دیگر تشکیل شد و با تغییر اساسنامه در دوره جدید فعالیتهای تاثیر گذاری را در حوزه رسانه کرمان انجام داده بود.

سید ابراهیم یزدی که از نیروی های ولایی و تاثیر گذار رسانه های استان کرمان محسوب می شود در این خصوص در اظهار نظری گفته است که در جلسه شورای مرکزی اوایل هفته دستور جلسه بررسی برگزاری جشنواره مطبوعات کرمان بود اما به ناگاه تصمیم به انتخابات شورای مرکزی شده است.

وی که مسئولیت بسیج رسانه های کرمان را نیز به عهده دارد وعده داده است که با تمام توان در این نهاد به خبرنگاران کرمانی خدمت کند.

یزدی که از نیروهای ارزشی استان کرمان محسوب می شود هم اکنون سردبیر نشریه وزین ثارالله در کرمان است.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق اساسنامه خانه مطبوعات پس از یک سال انتخابات در حوزه بازرسی و ریاست خانه مطبوعات برگزار شده است و برگزاری این دو انتخابات نیز قانونی بوده و امری عادی است.

محمد صادق طاهری افزود: در شورای مرکزی با رای شش به دو تصمیم گرفتیم که رئیس خانه مطبوعات تغییر کند و این امر مطابق قانون بوده است و این تغییرات درنهایت منجر به افزایش فعالیتها و پویایی در خانه می شود.

وی گفت: خانه مطبوعات همچنان پویا به فعالیتهای خود ادامه می دهد و روند کار همچون گذشته دنبال می شود.

گفته می شود شورای مرکزی خانه مطبوعات استان کرمان صبح امروز برای بررسی تحولات هفته های اخیر تشکیل جلسه داده است که با وجود درخواست مکرر بازرسان دوره قبل برای رسیدگی به مشکلات اخیر از دعوت آنها به جلسه خودداری شده است.

بازرسان دوره قبل خانه مطبوعات به دلیل عدم بررسی شبهات در انتخابات بازرسان جدید و همچنین عدم حضور در انتخابات شورای مرکزی در هنگام تغییر رئیس خانه مطبوعات از هر گونه اظهار نظری در این خصوص خود داری کرده و آن را به آینده موکول کرده اند.