چهارمین جشنواره شعر زاگرس با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: بیش از هفت هزار و 500 اثر از 648 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری شعر زاگرس واصل شد.

امین کمالوند افزود: پس از دو بار بازخوانی اولیه آثار، در نهایت بیش از دو هزار و 500 اثر برای ارزیابی هیئت داوران انتخاب شدند.

وی بیان کرد: در نهایت12 اثر در سه بخش آزاد، آئینی و بومی از سوی هیئت داوران به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

کمالوند همچنین این جشنواره را یک حرکت جهادی عنوان کرد و گفت: حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در این جشنواره یکی از ویژگی های مهم چهارمین جشنواره شعر زاگرس است.

در پایان آرای هیئت داوران چهارمین جشنواره شعر زاگرس قرائت شد و طی آن در بخش شعر آیینی کلاسیک، قادر طراوت پور از یاسوج مقام اول را کسب کرد و علی بهرامی و عبدالحمید انصاری مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در بخش شعر آزاد کلاسیک هم جایزه اول به کسی تعلق نگرفت اما پانتآ صفایی از اصفهان دوم شد و سید احمد حسینی از تهران و مرتضی خدایگان از لرستان مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

در بخش شعر آیینی سپید هم هیچ شاعری موفق به کسب رتبه های اول و دوم نشد. در این بخش علی سلیمانی از همدان سوم شد و از فاطمه صداقتی نیا از یاسوج تقدیر به عمل آمد.

در بخش شعر آزاد سپید هم سید محمد امین جعفری از شیراز سوم شد و مرضیه طباطبایی از کاشان، مریم رحمانی از کرمانشاه و منیره رخشانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین جایزه ملی شعر زاگرس به حسن بهرامی شاعر و داستان نویس کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.