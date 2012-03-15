به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری پور در دیدار با سفیر فنلاند در ایران از آمادگی منطقه آزاد قشم برای جذب سرمایه گذاری فنلاندیها در حوزه های صنعت، کشتی سازی و گردشگری خبر داد و اظهار داشت: جزیره قشم یکی از نقاط مهم واستراتژیک ایران است که استعدادهای فراوانی در حوزه های زیرساختی، صنعت، نفت و انرژی، صنایع دریایی و گردشگری دارد.

وی با اشاره به ورود بیش از شش میلیون مسافر در طول سال به جزیره قشم اظهار داشت: شرایط وزمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی به ویژه سرمایه گذاری فنلاندیها در حوزه کشتی سازی و گردشگری قشم فراهم است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در حال حاضر 10 هتل پنج ستاره در جزیره قشم در دست احداث است که تحولی در زمینه خدمات توریستی در قشم ایجاد خواهد کرد.

حیدری پور با اشاره به جاذبه های گردشگری، امنیت و زیرساختها به عنوان سه رکن اصلی برای هر توریست گفت: سازمان منطقه آزاد قشم آمادگی دارد امکانات لازم را برای حضور سرمایه گذاران و گردشگران فنلاندی به قشم فراهم کند.

وی تاکید کرد: ژئوپارک جهانی قشم به عنوان اولین و تنها ژئوپارک خاورمیانه ظرفیت مناسبی برای حضور گردشگران خارجی فراهم کرده است.

حیدری پور افزود: همچنین با اجرای طرح پل خلیج فارس در قشم و اتصال این جزیره به سرزمین اصلی شاهد رشد و توسعه چند برابر این منطقه خواهیم بود.

"هری سالمی" سفیر فنلاند در ایران در بازدید یکروزه از جاذبه های گردشگری، ژئوپارک قشم و برخی از امکانات و پتانسیلهای منطقه آزاد قشم بازدید کرد.

جزیره قشم میزبان بیش از 1.5 میلیون مسافر و گردشگر نوروزی

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم از پیش بینی ورود بیش از 1.5 میلیون مسافر نوروزی به جزیره قشم از ۲۵ اسفند خبر داد.

اسفندیار حیدری‌پور افزود: با آغاز سفرهای نوروزی، استقبال از مهمانان در اسکله‌های لافت،شهید ذاکری و فرودگاه بین المللی قشم در راستای تکریم ورود نخستین مسافر به این جزیره انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اماکن اقامتی اعم از هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و سایر مراکز اسکان ویژه مسافران که دارای مجوز رسمی هستند در کنار کمپینگ‌های ویژه ایام تعطیلات نوروز ۹۱،برای استقرار مهمانان نوروزی جزیره قشم آماده شده‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با یادآوری فعالیت ۲۴ ساعته اسکله پل در بندرخمیر بندرعباس به اسکله لافت در جزیره قشم بیان داشت: با افزایش نیروهای گمرک و ارتقای سرعت عمل تشریفات گمرکی، عملیات ورود و خروج خودرو‌ها به جزیره قشم در کمترین زمان ممکن امکان‌پذیر خواهد شد.

وی، افزایش شمار پرواز‌ها بین مسیرهای تهران، مشهد مقدس، شیراز، اصفهان و کیش به فرودگاه بین المللی قشم و بالعکس را نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی جزیره قشم دانست.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم یادآور شد: در سطح جزیره قشم، بیش از ۲۰ پایگاه راهنمای مهمانان نوروزی اطلاعات گردشگری و خدماتی مورد نیاز را در ایام تعطیلات نوروز ۹۱ به مسافران ارائه خواهند کرد که این پایگاه‌ها در مبادی ورود و خروج جزیره و علاوه بر آن در فرودگاه و اسکله‌های بندرعباس نیز مستقر شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین، تعداد ۲۰۰ هزار بروشور اطلاع رسانی و ۵۰ هزار نقشه گردشگری جزیره و شهر قشم نیز از سوی این سازمان منتشر می‌شود که در اختیار مهمانان قرار خواهد گرفت.

به گفته حیدری‌پور، برای استقبال از مهمانان و گردشگران نوروز، ۱۲ کمیته شامل کمیته‌های هماهنگی اداره‌ و نهاد‌ها، اسکان و رفاه، خدمات شهری، بازرگانی، بازرسی و نظارت، حفاظت و امنیت، اطلاع رسانی و تبلیغات، پشتیبانی، حمل و نقل دریایی، بهداشت و درمان، آمار و آموزش و فرهنگی تشکیل شده است.

وی در پایان با یادآوری تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای قشم اظهارامیدواری کرد که تعطیلات نوروزی، برای مسافرانی که از دورترین نقاط کشور به جزیره قشم سفر می‌کنند، با خاطرات خوب و ماندگار همراه باشد.

حوزه صنایع دستی قشم را با رویکرد حمایتی متحول می کنیم

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در جریان نشست بانوان صنعتگر و هنرمند جزیره قشم ، حمایت خود را از صنایع دستی این منطقه اعلام کرد.

اسفندیار حیدری پور در این نشست که برای نخستین بار با حضور صنعتگران برگزار می شد، اظهار داشت: صنایع دستی جزیره قشم دارای ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری است و رویکرد سازمان در این راستا ، حمایت از این صنعت و هدایت آن به سوی بازار مصرف است.

وی ضمن اشاره به هدفگذاری در جهت بهبود نظام تولید و توزیع این صنعت افزود: برگزاری نمایشگاههای ملی و فراملی با عرضه این محصولات ، پرداختن به بحث صادرات در این زمینه و بازاریابی به شیوه مدرن از برنامه های کلان در بخش صنایع دستی قشم است.

حیدری پور جایگاه صنایع دستی را در بین مردم این جزیره بسیار حائز اهمیت خواند و ادامه داد: می توان اذعان داشت که این محصولات هنوز هم در زندگی روزمره مردم مورد استفاده قرار می گیرد و پوشاک مردم این جزیره به ویژه بانوان عمدتا از محصولات صنایع دستی است.

وی ادامه داد: توانمندی و خلاقیت بانوان جزیره در ایجاد طرحها و نقشهای متنوع و جدید در تولیدات تزئینی و کاربردی با الهام از نمادهای بومی ، جذابیت این محصولات را دو چندان کرده است.

در این نشست بانوان صنعتگر جزیره قشم نیز مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را در حضور مدیر عامل منطقه آزاد قشم بیان داشته و از برگزاری این نشست ابراز خرسندی کردند.

در آستانه نوروز 91، نمایشگاه صنایع دستی و عروسکهای محلی از 19 تا 26 اسفند ماه جاری به همت اداره گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف حمایت از صنعتگران جزیره برای عرضه محصولات صنایع دستی قشم در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه، بیش از 150 صنعتگر از شش شرکت تعاونی صنایع دستی محصولات خود را در بخش رودوزی سنتی، خوس دوزی، گلابتون دوزی، شک بافی، زری بافی و تزیینات با صدف ارایه داده اند و تا کنون شهروندان و مسافران جزیره قشم، استقبال مناسبی از این نمایشگاه داشته اند.

در حال حاضر بیش از 700 نفر صنعتگر در سطح جزیره قشم در رشته های گلابتون دوزی، خوس دوزی، شک بافی، برقعه سازی، لچک سازی، ماکت سازی لنج، عودسازی، توربافی، گرگوربافی، سبد بافی، گلیم بافی و قالیبافی و تاکسیدرمى و تزیینات بر روی انواع صدف فعال هستند.

همچنین بیش از دو هزار و 540 کارت برای صنعتگران و هنرمندان در سطح جزیره قشم صادر شده است، هم اکنون 9 شرکت تعاونی صنایع دستی در سطح جزیره قشم فعالیت می کند.

ظرفیت شبکه تلفن همراه در منطقه آزاد قشم افزایش می یابد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از افزایش دوبرابری ظرفیت شبکه تلفن همراه در این منطقه همزمان با ایام نوروز 91 خبر داد.

علیرضا وهمیان با اعلام این مطلب افزود: با توجه به مصوبات جلسات ستاد دائمی تسهیلات سفرهای قشم و با تعامل اداره مخابرات این منطقه، در ایام نوروز 91 شاهد افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در سراسر جزیره قشم هستیم.

وی ادامه داد: در این راستا، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم برای روان سازی و تسهیل امور ارتباطی و مخابراتی ، طی هماهنگی برای مجهز کردن ارگانهای مهم از جمله آتش نشانی سازمان و کمیته های ستاد به دستگاه بی سیم، زمینه را برای کاهش صدمات احتمالی آماده کرده است.

وهمیان با اشاره به فعال بودن تلفنهای گویا وسامانه پیامک سازمان در این ایام گفت: با توجه به در خواستهای فراوان، تلفنهای گویا در اسکله ذاکری برای تردد شناورها و وضعیت دریا، اوقات شرعی، راهنمای گردشگری برای معرفی جاذبه های گردشگری، اصناف برای دریافت پیشنهاد و انتقاد در ایام نوروز فعال هستند.