به گزارش خبرنگارمهر، آخرین هفته اسفند ماه بیشتر زنان خانه دار منتظر نهایی شدن بیمه زنان خانه دار با اولویت زنان سرپرست خانواده بودند وعده ای که چند هفته پیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد. اما مریم مجتهد زاده این هفته در حاشیه سفر هیات دولت به استان البرز تنها خبر از ایجاد بیش از 200 شغل خانگی مخصوص بانوان داد وسخنی از آخرین وضعیت بیمه زنان خانه دار نگفت.

او کمی هم در خصوص دلایل مهر یه های بالای زنان سخن گفت. به اعتقاد مجتهد زاده برخی بانوان با مهریه‌ای بالا ازدواج می‌کنند تا بدین ترتیب "امنیت" داشته باشند، در حالیکه مهریه بالا امنیت ایجاد نمی‌کند و حتی در برخی از مواقع سبب فروپاشی زندگی نیز شده است، در صورتی که برخی از افراد فکر می‌کنند که مهریه بالا سبب تحکیم خانواده می‌شود.

چاقی و اگزمای دست بیماریهای فراگیر زنان

دکتر معصومه مقصودی،متخصص پوست گفت: اگزمای دست از بیماریهای شایع پوستی میان افراد است که زنان خانه‌دار به لحاظ استفاده مداوم از مواد شوینده بیش از سایرین در معرض خطر این بیماری هستند.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت بهداشت هم این هفته اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارها وضعیت چاقی ناشی از شیوه تغذیه نادرست در اکثر شهرهای کشور به خصوص در زنان نامطلوب است.

جزئیات لایحه امنیت زنان

پروین هدایتی ،معاون مرکز امور زنان نیز با اشاره به جزئیات لایحه امنیت زنان از تشکیل کمیته حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، تعیین وظیفه برای سازمان‌های مختلف همچون نیروی انتظامی و بهزیستی و پیش‌بینی جرائم سنگین به منظور پیشگیری از خشونت خانگی خبر داد و گفت: عوامل تهدید‌کننده امنیت زنان از جمله خشونت‌های جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی در این لایحه شناسایی شده‌اند که پرداختن به آنها در این قالب، در پیشینه قوانین کشور بی‌سابقه است.

او ادامه داد: در این لایحه مواردی که به عنوان خشونت شناسایی شده‌اند جرم‌انگاری شده و مجازات متناسب با هر جرم تعیین شده است و در برخی موارد مجازات مشدده در نظر گرفته شده است. در لایحه امنیت زنان بر تشکیل کمیته حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید شده است و اعضای این کمیته از نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و مقننه هستند.

ژاپن و کره بزرگترین تولید‌کننده پارچه چادر مشکی

لاله افتخاری، مخبر فراکسیون زنان مجلس هم با بیان اینکه ایران بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در دنیاست، گفت: ژاپن و کره بزرگترین تولید‌کننده پارچه چادر مشکی در دنیا هستند و ایران تکنولوژی تولید آن ندارد.

کنترل جمعیت به فرهنگ تبدیل شده است

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نیز با گلایه از کاهش جمعیت کشور گفت:‌آموزش‌های مستمر به‌منظور کنترل جمعیت هم‌اکنون به یک فرهنگ در میان خانواده‌ها تبدیل شده است،حتی اگرمسائل اقتصادی حل شود و امتیازات تشویقی را هم به خانواده‌ها بدهیم بازهم تغییر فرهنگ و افزایش جمعیت را شاهد نخواهیم بود.

نیاز به تنظیم خانواده هوشمند داریم

محمود مشفق،عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جمعیت شناسی آسیا و اقیانوسیه نیز با اشاره به اینکه برای حفظ تناسب جمعیت میزان باروری کل در سطح جانشینی 2.1 برای هر مادر ضروری است،‌گفت‌:در وضعیت کنونی سطح جانشینی جمعیت در کشور 1.8 است در این وضعیت به تنظیم خانواده هوشمند نیاز داریم.

او توضیح داد: سیاست تنظیم خانواده هوشمند یعنی در شهرهایی که سطح زاد و ولد پایین است مانند تهران زنان را تشویق به تولد فرزند کنیم هم‌اکنون در استان تهران هر مادر 1.4 فرزند دارد و این رقم در استان گیلان به 1.2 می‌رسد بنابراین در این شهرها باید زنان را به فرزندآوری تشویق کنیم و در سایر نقاط کشور مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان که میزان تولد فرزندان بالاست باید تنظیم خانواده را اعمال و زنان را تشویق به تولد کمتر کنیم چرا که میزان بالای باروری سلامت مادر و کودک را به خطر می‌اندازد و میزان مرگ و میر نوزادان را افزایش می‌دهد.