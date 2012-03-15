4300 شغل در بخش کشاورزی گلستان ایجاد شد

سید نصیر سیدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تعهد اشتغال این سازمان پنج هزار و 400 نفر بوده که تانون حدود 80 درصد آن محقق شده است.



وی ادامه داد: تعهد اشتغال این سازمان در سال گذشته بالغ بر سه هزار و 400 نفر بود که از این تعداد برای دو هزار و 700 نفر معادل 79.5درصد اشتغال ایجاد شده است.



سید محمدی اذعان داشت: اعتبار طرح های اشتغالزایی ایجاد شده در سال گذشته بر چهار میلیارد و 500میلیون تومان بوده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: طرح های سال 90 سازمان چهار میلیارد تومان اعتبار داشته است.



وی با اشاره به تغییر روند کشاورزی در استان گفت: در حال گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه هستیم و در نتیجه باید سهمیه تعهد اشتغال این سازمان نسبت سال های گذشته کمتر شود اما این روند معکوس است.