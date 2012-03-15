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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۴

سید محمدی در گفتگو با مهر:

4300 شغل در بخش کشاورزی گلستان ایجاد شد

4300 شغل در بخش کشاورزی گلستان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در سال 90 برای چهار هزار و 300 نفر در بخش کشاورزی استان اشتغال ایجاد شد.

سید نصیر سیدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تعهد اشتغال این سازمان پنج هزار و 400 نفر بوده که تانون حدود 80 درصد آن محقق شده است.
 
وی ادامه داد: تعهد اشتغال این سازمان در سال گذشته  بالغ بر سه هزار و 400 نفر بود که از این تعداد برای دو هزار و 700 نفر معادل 79.5درصد اشتغال ایجاد شده است.
 
سید محمدی  اذعان داشت: اعتبار طرح های اشتغالزایی ایجاد شده در سال گذشته بر چهار میلیارد و 500میلیون  تومان بوده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: طرح های سال 90 سازمان چهار میلیارد تومان اعتبار داشته است.
 
وی با اشاره به تغییر روند کشاورزی در استان گفت: در حال  گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه هستیم و  در نتیجه باید سهمیه تعهد اشتغال این سازمان نسبت سال های گذشته کمتر شود اما این روند معکوس است.

کد مطلب 1560532

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