به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قبادیان معاون با اشاره به وقوع پدیده خشکسالی در اصفهان افزود: در چند سال اخیر با توجه به تغییر اقلیم و وقوع پدیده خشکسالی در استان اصفهان میزان ذخایر برف که یکی از منابع پایدار در سرشاخه های زاینده رود است به حداقل میزان خود در 40 سال گذشته رسیده، به طوریکه تا اوایل سال زراعی آبی جاری این میزان به صفر رسیده و در این مقطع هیچ ذخیره برف در استان وجود نداشت حتی در سرشاخه های زاینده رود هم میزان ذخایر برفی به صفر رسیده بود و درحال حاضر نیز ذخیره قابل توجهی وجود ندارد.

وی درخصوص میزان بارندگی ها در این چند سال اخیر اظهار داشت: در چند سال گذشته میزان بارندگی‌ها به حداقل میزان ممکن رسیده به نحوی که در پایان سال زراعی گذشته میزان بارندگی ها بیش از 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز 40 درصد نسبت به میانگین دراز مدت با کاهش مواجه بوده است.

قبادیان پیرامون بارندگی هایی که در پاییز و زمستان سال جاری به وقوع پیوست عنوان کرد: در سال زراعی جدید با وجود بارشهای نسبتا خوبی که در برخی از نقاط استان به ویژه در مرکز و شرق اصفهان روی داد اما همچنان مشکل کمبود ذخایر آبی در سرشاخه‌های زاینده رود و غرب استان وجود دارد و در حال حاضر میزان حجم سد زاینده رود به حداقل ممکن کاهش یافته که این حجم نسبت به میانگین بلندمدت حدود 70 درصد کاهش را نشان می دهد و این حجم کاهش از زمان ایجاد سد زاینده رود تاکنون بی سابقه بوده است .

قبادیان میزان بارندگی در سال زراعی جدید در منطقه کوهرنگ را به عنوان یکی از مهمترین سرشاخه‌های زاینده رود حدود 792 میلیمتر اعلام کرد و افزود: این حجم بارندگی در منطقه کوهرنگ 17 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش یافته است.

وی در پاسخ به اینکه میزان بارندگی های که در سال جاری به وقوع پیوست بیانگر افزایش حجم بارندگی ها بوده، اظهار داشت: درست است میزان بارندگیها در سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته افزایش نسبتاً خوبی داشته به ویژه در مناطق مرکزی و شرق اصفهان ولی در غرب اصفهان که سرشاخه زاینده رود و منابع آبی قرار داشته بارندگی ها محدود بود بنابراین باتوجه به وقوع خشکسالیهای اخیر که افت سفره های آبهای زیرزمینی و کاهش ذخایر آبی را دربر داشته همچنان مشکل کمبود آب در استان اصفهان مشهود است و باید در مصرف آب صرفه جویی شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان صرفه جویی در مصرف آب در همه بخش ها از جمله شرب را بسیار ضروری خواند و اعلام کرد: همه بهره برداران از رودخانه زاینده رود باید به صورت منطقی و براساس تخصیص ها از این رودخانه برداشت کنند تا توزیع به صورت عادلانه تر صورت پذیرد.

قبادیان میزان آب شرب مورد نیاز استان را به طور متوسط 13 تا 16 مترمکعب درثانیه اعلام کرد و اظهار داشت: حدود 85 درصد این میزان از رودخانه زاینده رود و از طریق تصفیه خانه باباشیخعلی و در صورت لزوم چاههای فلمن تأمین می‌شود.

بدین ترتیب مردم باید در مصرف آب شرب صرفه جویی کنند زیرا در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی تخصیص آب شرب از زاینده رود 10 الی 20 درصد کاهش یافته بنابراین مردم باید به همین میزان در مصرف آب صرفه جویی کنند تا شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در صدد جیره بندی آب در سال 91 نشود.