رئیس جمهور وارد فرودگاه دزفول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور امروز پنج شنبه در سفری که جزو سفرهای استانی هیئت دولت به حساب نمی آید وارد پایگاه چهارم شکاری دزفول شد و مورد استقبال استاندار و برخی مقامات استان خوزستان قرار گرفت.

دزفول در همسایگی شهرستان اندیمشک قرار دارد و سفرهای مقامات سیاسی کشور برای حضور در اندیمشک از طریق پایگاه چهارم شکاری دزفول انجام می شود.



احمدی نژاد با حضور در شهرستان اندیمشک به صورت نمادین روبان افتتاح 10 هزار و 444 واحد مسکن مهر در سراسر خوزستان را افتتاح می کند که از این تعداد هزار واحد در اندیمشک افتتاح می شوند.



احمدی نژاد در این سفر قرار است پل غدیر اهواز، ورزشگاه 50 هزار نفری اهواز و تقاطع کمربندی دزفول – اندیمشک را نیز افتتاح کند.

