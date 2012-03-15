حوادث چهارشنبه سوری اردبیل 71 مصدوم درپی داشت

محمد جعفرزاده شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از این تعداد 14نفر زن و 57 نفر نیز مرد بودند که در اثر بی احتیاطی و استفاده از مواد آتش زا مصدوم شده اند.

به گفته وی از این 71 نفر 68 نفر سرپایی مداوا و سه نفر نیز بر اثر جراحات وارده بستری شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل متوسط سنی افراد مصدوم مراجعه کننده به این مرکز را بین 12الی 25 سال اعلام کرد و خواستار توجه خانواده ها برای جلوگیری ازاستفاده فرزندان خود از مواد آتش زا شد.

این مسئول با بیان اینکه تعداد مصدومان در سه شنبه آخر سال نسبت به سالهای گذشته کاهش داشت، افزود: این نشان دهنده افزایش همکاری مردم استان با توصیه های ایمنی مرکز فوریت های پزشکی، نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مرتبط است.





