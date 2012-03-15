66 درصد آسانسورهای گلستان گواهینامه ایمنی دریافت کردند

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزود: حدود 34 درصد پرونده های فنی آسانسوری تشکیل شده هنوز موفق به دریافت گواهینامه ایمنی و کیفیت نشده اند که حدود 94 درصد این قبیل مجتمع ها دارای سکنه بوده و از آسانسورهای غیر ایمن و فاقد تاییدیه این اداره کل استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: کارشناسان ناظر ساختمانی مرتبط در امر ساخت و ساز و سازندگان و نصابان آسانسور توجه بیشتری به اجرای ضوابط مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ذیربط آسانسور داشته باشند.

دبیر شورای استاندارد گلستان اظهار داشت: در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه آسانسور، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی با مدیرساختمان و یا مالکین است.