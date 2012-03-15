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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۸

قلیچ لی:

66 درصد آسانسورهای گلستان گواهینامه ایمنی دریافت کردند

66 درصد آسانسورهای گلستان گواهینامه ایمنی دریافت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: در 11 ماهه سال جاری 513 پرونده بازرسی فنی آسانسور تشکیل شده است که تنها 66 درصد آنها موفق به دریافت گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور شده اند.

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزود: حدود 34 درصد پرونده های فنی آسانسوری تشکیل شده هنوز موفق به دریافت گواهینامه ایمنی و کیفیت نشده اند که حدود 94 درصد این قبیل مجتمع ها دارای سکنه بوده و از آسانسورهای غیر ایمن و فاقد تاییدیه این اداره کل استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: کارشناسان ناظر ساختمانی مرتبط در امر ساخت و ساز و سازندگان و نصابان آسانسور توجه بیشتری به اجرای ضوابط مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ذیربط آسانسور داشته باشند.
 
دبیر شورای استاندارد گلستان اظهار داشت: در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه آسانسور، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی با مدیرساختمان و یا مالکین است.
کد مطلب 1560546

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